Empresas y empresarios fueron reconocidos por la Cámara Empresarial local en el año de su 55 aniversario

La Cámara Empresarial de Maldonado concluyó de la mejor manera la celebración de sus 55 años, destacando a empresas y empresarios y promoviendo el liderazgo en diversos sectores durante la Primera Cena de Conocimiento Empresarial que se llevó a cabo con gran éxito en The Grand Center.

Entre los asistentes, se contó con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien compartió la noche como invitado especial.

El presidente de la Cámara Empresarial, Rolando Rozenblum, y el director de Grupo CEO, Santiago Wilkins, expresaron su agradecimiento por el respaldo recibido de las empresas.

Jurado

El proceso de reconocimiento fue riguroso y transparente, implicando la participación de un jurado compuesto por 25 miembros distinguidos, reconocidos por sus contribuciones en diversos ámbitos y rubros empresariales. Este jurado llevó a cabo dos etapas fundamentales: las nominaciones y la votación final, en las cuales se destacaron a las empresas más sobresalientes en 20 rubros, así como al Empresario y Empresa del Año.

Para asegurar la objetividad y representatividad en este proceso, se estableció una Comisión Multisectorial integrada por personalidades de diversos ámbitos, quienes evaluaron a los candidatos según criterios de crecimiento sostenible, innovación, contribución a la comunidad y calidad de producto o servicio.



Listado de Ganadores

Shoppings

1. Punta Shopping

2. Altántico Punta

3. Paseo del Este



Supermercados

1. Tienda Inglesa

2. Devoto

3. El Dorado



Farmacias

1. Farmashop

2. Farmacia Ibiza

3. San Roque



Restaurantes



1. Imarangatú

2. La Huella

3. Muelle 3



Hotelería

1. Enjoy Punta del Este

2. The Grand Hotel

3. Solanas Vacation



Entretenimiento & Recreación

1. Maca – Atchugarry

2. Casino Enjoy

3. Solanas Vacation



Automotora

1. Fontes

2. Autoimport

3. Hyundai



Inmobiliaria & Admin

1. Sader

2. Terramar

3. Río de la Plata



Constructoras

1. Norte

2. Zulamián

3. Criba



Banca y Servicios Financieros

1. Banco República

2. Banco Itaú

3. Banco Santander



Transporte, Carga y Pasajeros

1. Cot

2. De Punta

3. Codesa



Agroturismo

1. Bodega Garzón

2. Narbona

3. Estancia VIK



Desarrollos Imobiliarios & Barrios Privados

1. Fasano

2. Distrito 52

3. Solanas Vacation



Empresas de Seguridad

1. Máxima

2. ADT

3. Prosegur



Instituciones Educativas

1. IC

2. Woodside

3. UCU



Centros Deportivos – Gimnasios

1. Cantegril Country Club

2. Ituzaingó

3. Deportivo Maldonado



Servicios Profesionales

1. Clavijo Pastorini & Asociados

2. Posadas, Posadas & Vecino

3. Clavijo & Villegas Asociados



Tecnología

1. Soluciones IT

2. Pronet

3. NetUY



Jardinería & Paisajismo

1. Las Landas

2. Reverdecer

3. Vivero Álvarez



Proveedores de la Construcción

1. Barraca Maldonado

2. Barraca Luissi

3. Sanitaria Maldonado



Empresa del Año

1. The Grand Hotel

2. Punta Shopping

3. Enjoy Punta del Este



Empresario del Año

1. Uri Ivanier

2. Carlos Sader

3. Juan Etcheverrito