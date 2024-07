Familiares y amigos de abogados fallecidos en incendio se movilizaron exigiendo respuestas

Mario Cabrera y Ana Mercedes Nieto de 49 años de edad fallecieron en la tarde del 15 de junio pasado en un incendio en una vivienda de su propiedad ubicada en las cercanías de Sierras de Garzón.

Familiares y amigos del matrimonio de abogados se reunieron este mediodía frente a Fiscalía exigiendo justicia y respuestas. Luis Cabrera, hermano de Mario, aseveró que el fallecimiento de los abogados no se trató de un accidente y que desde la familia esperan encontrar a los responsables de lo sucedido. “No me cierra nada”, aseguró.

Cabrera afirmó que los abogados tenían una vida “totalmente normal” y que, de hecho, tenían planeado irse de viaje días después del fatal acontecimiento.

Si bien desde la familia no tienen ninguna hipótesis, aún esperan que les entreguen los cuerpos, lo que aún no ha sucedido porque todavía se continúa trabajando en la investigación.

Dudas

Por otra parte, Ana Silvia Rodríguez, abogada de la familia, pidió que se investigue “todo lo posible” para lograr saber qué pasó y aseguró confiar en las instituciones que están a cargo de la investigación.

Asimismo, subrayó que si bien no corresponde hacer hipótesis o conjeturas, manejan todo tipo de probabilidades, desde lo accidental hasta lo no accidental.

“Existen dudas por las circunstancias en cómo esto ocurrió; la temperatura del día o el tipo de actividades que ellos tenían planificadas”, dijo la abogada.

Fuente: FM Gente

Foto: C.Praino