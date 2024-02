Febrero cultural: recital de fado, música brasileña y canciones rioplatenses

Este fin de semana se viene bien musical. Hay recitales íntimos de cantautores deliciosos como Adrián Berra y Rossana Taddei. También hay ritmo de Brasil con Rosa de Choro Clandestino y Samba do Marcio. Cierra el finde un recital de fado de la reconocida Ana Moura en el Maca. Y de yapa, una interesantísima charla sobre cómo resignificar la muerte con la tanatóloga Carmen Martins en Olaf. ¡Después no digas que no hay nada para hacer!

Por Julieta Troielli (@azarero)

Roda de Choro Clandestino en La Casa del Bosque

¿Andás con ganas de escuchar música brasileña en un lugarcito con onda rodeado de bosque? Este viernes 16 de febrero a las 21.30 hs toca una banda con todo el power: Roda de Choro Clandestino, en La Casa del Bosque, en Punta Negra. El ticket artístico sugerido es de $200 y para reservar tu mesa podés contactarte al +598 916 071 89. Río de Janeiro entre Av. Argentina y Perú, Punta Negra.







Andy Barreiro y Orquesta Mushi Mushi en La Curandería

Este sábado 16 de febrero a las 21 hs se presenta en La CuranderíaAndy Barreriro con sus canciones hermosas, y el domingo 17, a las 21 hs, cierra el finde el orquestón Mushi Mushi, imperdible. Te recomendamos conocer La Curandería, un restó-centro cultural en Maldonado, donde el lema es “el arte cura, la comida sana”. Y ni que hablar del patio lleno de plantas con mesitas, ideal para las noches de calor. Román Guerra 638. T: (00598) 42 263121. IG: lacuranderia.uy

Rossana Taddei en Primitivo en Piriápolis

Este finde en Primitivo, en Piriápolis, hay un toque bien bien lindo. El viernes 16, a las 21.30 hs inunda de bellas canciones este centro cultural mágico la gran Rossana Taddei. La acompañarán Gustavo Etchenique y Alejandro Moya. La entrada sugerida es de $450. Si todavía no la escuchaste a Taddei en vivo esta es tu oportunidad: su voz, sus letras y su música son pura poesía.Y si todavía no te diste una vuelta por Primitivo, te recomendamos este espacio de arte y gastronomía con una interesantísima grilla de propuestas artísticas, ambiente bohemio y relajado, y comida saludable. Uruguay esq. Ayacucho, Piriápolis. IG: primitivo.uy

Adrián Berra, Calsones y Samba do Marcio en Pueblo Narakan

Atenti con este line up de Narakan: el viernes 16 de febrero a las 22 hs toca Adrián Berra, un cantautor argentino con un repertorio poético y sensible que no te podés perder. Las entradas se sacan por Red Tickets. El sábado 17, a las 22hs, el escenario es de Calsone, una banda de son cubano, cumbia y boleros que te va a hacer saltar de la mesa y ponerte a bailar. Y el domingo, a las 22hs, como ya es costumbre, la clásica Samba do Marcio con todo el ritmo de Brasil, que enamora los corazones. Pueblo Narakan queda en Juan Díaz de Solís 676, Punta del Este. Reservas al Ig @pueblonarakan o al 099285259.

“El Gran Viaje” charla con Carmen Martins en Olaf Parador

Este viernes 16 de febrero, de 10 a 12, visitará el bello parador Olaf de Punta Ballena, Carmen Martins, tanatóloga de profesión y vocación, para conversar acerca de los miedos, curiosidades, creencias y experiencias alrededor de la muerte. La invitación es a explorar este misterioso “viaje al otro lado” para poder abrazarlo y desmitificar este tan temido proceso. Interesantísimo e imperdible. Calle de la Luna, Punta Ballena. T: (00598) 95 612 758 IG: olafparador

Recital de Fados de Ana Moura en el MACA

Para los amantes del Fado, este domingo 18 de febrero, a las 20 hs, habrá un recital de la cantante portuguesa Ana Moura, considerada una de las fadistas más exitosas de su generación. Hermoso plan para terminar el domingo, en un entorno soñado como es el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry. Fundación Pablo Atchugarry – MACA – Ruta 104