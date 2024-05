Justicia restituyó vivienda a un hombre denunciado falsamente por violencia doméstica

Un tribunal de familia ordenó el retiro de una mujer del hogar concubinario por entender que la misma utilizó y dispuso de recursos tanto administrativos como judiciales, alegando una violencia que sabía que no existía, para ocupar esa vivienda de la que luego se retiró voluntariamente y hasta obtuvo frutos de la misma alquilándola a terceras personas.

El fallo del tribunal de apelaciones de familia de 1º turno del pasado 24 de abril sostuvo que la mujer haciendo mal uso de las vías procesales –en este caso cautelares para la protección de las víctimas de violencia de género- denunció a su ex concubino.

Ante ese reclamo de la mujer el juzgado -conforme la ley 19.580 y el artículo 117º del Código de la Niñez y Adolescencia- en atención a lo denunciado, dispuso el retiro del hombre de su hogar y el reintegro al mismo de la denunciante.

Antecedentes

En el año 2020 la mujer denunció a su ex concubino por violencia de género. En esa ocasión, el juzgado actuante dispuso una serie de medidas cautelares, entre ellas el retiro del hombre del hogar concubinario el cual se encontraba en un predio propiedad de la familia del denunciado.

Entonces, la mujer se retiró de dicha vivienda, por voluntad propia, para pasar a vivir con una nueva pareja y su hijo en otro lugar, pero antes de retirarse alquiló el hogar concubinario a terceras personas. Estos antecedentes ocurrieron dos años atrás.

Los propietarios de la vivienda lograron desalojar a los “arrendatarios” del hogar concubinario y en dicha vivienda pasó a vivir el denunciado.

Con el correr de los meses, la mujer, que había terminado su relación con su nueva pareja, pretendió volver al ex hogar concubinario.

Para lograr su propósito, denunció otra vez a su ex concubino por delitos de violencia doméstica obteniendo un fallo a su favor cuando desde uno de los juzgados especializados de San Carlos se ordenó el desalojo del hombre.

La maniobra de la mujer quedó de manifiesto en la audiencia del pasado 11 de enero cuando se comprobó que la misma no se había retirado de la vivienda porque sufriera violencia de género. El problema era que tenía otra pareja y era imposible convivir en una vivienda ubicada en el predio donde vive la familia del ex concubino.

Nada de nada

El tribunal de apelaciones entendió que después de la denuncia del año 2020 no hubo actos de violencia ni contra ella, ni contra su hijo, ni psicológica, ni patrimonial, ni de ningún tipo. Además, quedó confirmado que el padre se relaciona con su hijo, y le sirve la pensión alimenticia correspondiente.

Por lo tanto, el tribunal de alzada ordenó el desalojo de la demandante y la restitución del hombre a su casa.

Hechos

15/12/23 Justicia dispuso medidas cautelares para el concubino

18/12/2023 justicia mantiene medidas cautelares

18/12/2023 Justicia desaloja al concubino y ordena la entrega de la casa a la denunciante

11/01/2024 justicia devuelve la casa al denunciado. Se mantiene la providencia impugnada por los fundamentos expuestos en la misma acotando que el retiro del hogar del señor fue dispuesto sin haberlo oído y la declaración de su hijo ratifica que el retiro de la denunciante no lo fue a causa de ninguna situación de violencia ejercida por el denunciado

La declaración de denunciado y lo expresado por su hijo fueron más que enriquecedoras para ratificar lo que se desprende de la propia denuncia escrita de denunciante y de la declaración vertida en la cual sustenta la denuncia claramente en hechos laudados.