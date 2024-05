La noche de enero de 2004 cuando los porteros de Tequila no dejaron entrar al actor Ryan Gosling

La novedad se conoció durante una entrevista que el actor Ryan Gosling concedió a la periodista Cecilia Martí del canal de noticias TN de Buenos Aires en ocasión de la presentación de su última película: Profesión Peligro. “¿Todavía existe Freddo en la Argentina?”, preguntó Rosling. “Si, ¿lo conocés?”, respondió Martí. “Es el mejor helado. Fue hace mucho tiempo, no recuerdo cuando, pero quedó marcado en mí”, expresó Gosling. Su respuesta no solo sorprendió a la periodista argentina. También a la actriz Emily Blunt su compañera en Profesión Peligro.

Gosling también sorprendió a las dos cuando sostuvo que añoraba las medialunas argentinas. “Son como un croissant, aunque más pequeño, más dulce y se come en el desayuno. ¡Y las podés pedir a las cuatro de la mañana!”, explicó.

Las revelaciones de Gosling sobre medialunas y de helados Freddo dejó algunas dudas sobre el lugar donde degustó ambas delicias.

Las dudas saltaron cuando uno de sus amigos cercanos, el argentino Tobías Schapire aportó datos y fechas sobre la presencia del actor por estas latitudes.

Tobías es uno de los hijos del fallecido Miguel Schapire el recordado propietario de Le Club de La Barra y productor del certamen de belleza del mismo nombre.

En una nota concedida al diario La Nación de Buenos Aires, reveló los detalles de la desconocida estadía del actor de Barbie en Punta del Este.

A sanarse

“Todo empezó cuando uno de mis amigos, un pintor estadounidense, me llamó para avisarme que venía a pasar el verano a Punta del Este. Su idea era alquilar una casa junto a uno de sus amigos, el director de cine Boaz Yakin. Para mí el plan era genial, pasar todo el mes de enero de 2004 juntos”, reveló Schapire. “A los pocos días de estar ahí los tres, nos dice Boaz que un amigo de él estaba con el corazón hecho pedazos y que venía, también, a Punta del Este a sanarse”, recordó.

“Ese amigo resultó ser Ryan, a quien Boaz había dirigido en 2000 en Duelo de titanes, una película que transcurre en los años 60 y habla de la segregación racial. Allí Ryan interpretó a un jugador de fútbol americano y Denzel Washington era el entrenador”, contó Schapire. A los pocos días Gosling se sumó a sus amigos que habían alquilado una chacra de La Barra.

Y entonces, el actor se sumó al grupo y a sus actividades: “Hacíamos picaditos en la playa y él era muy bueno jugando al fútbol. Lo pasamos muy bien, saliendo, yendo a la playa y todo lo que conlleva el verano. Disfrutábamos de los atardeceres, tocábamos la guitarra, nos quedábamos en la pileta, charlábamos mucho, jugábamos al backgamon”, agregó.

Por aquellos años, Gosling si bien era conocido en los Estados Unidos y en Canadá por su participación en “el Club de Mickey” que tenía, además, como protagonistas a Britney Spears, Christina Aguilera y Justin Timberlake aún no lo era en estos lares.

Poco antes de enero de 2004 Gosling había sufrido un duro golpe amoroso. Había roto con la actriz Sandra Bullock con quien había mantenido un romance en el set de Cálculo Mortal. “Él ya había filmado cuatro películas que todavía no se habían estrenado, pero que iban a tener éxito. Pero con nosotros se comportó como uno más. Ahora, a la distancia, resulta gracioso que lo hayamos tenido de incógnito en Buenos Aires y en Punta del Este, sin que nadie supiera quién era”, explicó Schapire al diario La Nación.

Uno más

Gosling pasó todo el mes de enero de 2004 en Punta del Este como un turista más. Nadie se percató de su presencia. “Una noche fuimos a Tequila, en Punta del Este, y nos dejaron entrar a todos menos a él. Lo rebotaron. Como yo conocía a la gente de la puerta les dije: ‘Pará, este flaco la va a romper. Filmó varias cosas que están por salir. Déjalo entrar’. Ahí le saqué esa foto haciendo ese gesto adentro del boliche”, explicó Schapire. Luego de la experiencia nocturna, los cuatro se fueron a desayunar. Ahí Gosling probaría una de las delicias que aún recuerda. “Cuando salimos de ahí, a las cuatro de la mañana, nos fuimos a comer medialunas”, reveló Schapire. En una de las imágenes compartidas en su cuenta de X, se puede ver al actor comiendo medialunas en La Barra.