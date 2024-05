SAQ exhorta a los médicos a no presentarse al llamado para cubrir cargo de anestesista en el hospital local

El Sindicato Anestésico Quirúrgico emitió un comunicado en el que se refirió a la destitución de la Dra. Ana Vernengo por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de su cargo de anestesista en el Elbio Rivero y afirmó que la información difundida por ASSE contiene “datos inexactos e incorrectos” que de acuerdo al SAQ “buscan desprestigiar a la profesional y en ningún caso son los que justifican la destitución”.

La Dra. Vernengo fue destituida “en el medio de un proceso de persecución y acoso por parte del actual Director del Hospital”, situación que fue denunciada ante la Justicia, quien dispuso medidas cautelares de alejamiento que obligaban al director del Hospital a no tener ningún contacto físico o visual con la denunciante.

“Esta medida prácticamente impedía al Director a asistir al Hospital cuando la demandante estuviera en él, pues era imposible mantener la distancia dictaminada. Ante la imposibilidad de que el Director y la Dra. Vernengo compartieran su trabajo en el Hospital, casualmente se resolvió separarla del cargo con la iniciación de un sumario, que fue respaldado y ratificado por el Director directamente involucrado”, explicó el SAQ.

Desde el Sindicato aseguran que ASSE le inició un sumario y le imputó a la Dra. Vernengo tres supuestas faltas, que tienen que ver con el cumplimiento de su carga horaria, de sus guardias y de una asistencia tardía a una policlínica, pero solo una se pudo comprobar y fue calificada como “leve”.

Falta leve

“De estas tres imputaciones, la instructora sumariante de la propia ASSE, luego de un exhaustivo análisis de la prueba, concluye que solamente existió una falta que califica leve por llegar tarde a su policlínica un día”, señaló el SAQ.

Según dijo el Sindicato, otro de los temas “que se le pretende achacar a la doctora” es la realización de cambios de guardia, “poniendo este hecho como si fuera una decisión unilateral cuando todos estos cambios estaban notificados y autorizados por el equipo de gestión”.

El SAQ afirma que esos cambios no implican “falta alguna” y que muchos médicos que trabajan allí también los piden “y en ningún caso se les ha dispuesto un sumario”.

Explicaron que el informe de la abogada sumariante concluye que la falta atribuida a la Dra. Vernengo es leve, y por tanto “no existe fundamento para una destitución”, pero ante la insistencia de las autoridades de ASSE en destituir a la doctora, se envía el caso a la Oficina del Servicio Civil, “quien en forma coherente concluye que no aconseja la destitución propuesta”.

Pese a ello, desde el SAQ informaron que el Directorio de ASSE “sin adicionar fundamento alguno y en forma arbitraria”, decide la destitución aduciendo que la valoración de la Comisión Asesora de la Oficina de Servicio Civil no obliga a ASSE, y por tanto puede proceder a la destitución, sin aportar fundamentos de fondo alguno.

Hace pocos días, el SAQ se reunió con ASSE, y tras el encuentro, que según dijeron, no ha aportado nada que modifique la situación de la doctora, resolvieron hacer una denuncia pública, manteniendo en todos sus términos la decisión de declarar el cargo en conflicto de la Dra. Ana Vernengo e instar a todos los colegas anestesiólogos a no presentarse al llamado para cubrir el cargo en forma titular.