Lo mejor para el frío es jugar por la copa

Rodrigo “Chino” Fernández

Repasamos cómo les fue a ambos en este gélido domingo invernal.

CAE EL INVICTO

Después de ocho partidos sin perder finalmente cae el invicto de Atlético Fernandino en esta competencia, el rival de turno Soca F.C. venció al Decano del Interior como locatario 2- 1 en el primer partido de la serie mano a mano entre ambos. El marcador se abrió a los 11 minutos por intermedio de Franco González para Soca F.C., posteriormente al gol el equipo de Richard “Pájaro” Pérez contó con la iniciativa buscando el empate con varias jugadas claras, pero el resultado se mantuvo al cierre del primer tiempo.

En el segundo tiempo, Soca F.C. aumentó rápidamente la ventaja a los 50 minutos por intermedio de Martin Jaurena que ponía las cosas 2-0 a favor de los locatarios, un escenario desfavorable que no había ocurrido nunca hasta el momento en este campeonato para los fernandinos. La reacción no se hizo esperar, Atlético Fernandino tuvo que hacer el gasto e ir al frente, Soca F. C. le cedió el balón y se refugió atrás, esperando meter alguna contra que liquide el partido, y acaso también la serie, pero en el minuto 71 aparece el gol de Atlético Fernandino de la mano del talentoso rochense Matías “Cocona” Pereira, un gol que tiene una importancia suprema para Atlético Fernandino que ahora deberá salir con todo como local para revertir la serie.

UN PASEO POR EL PARQUE

Punta del Este logra un excelente triunfo en el partido de ida ante Pan de Azúcar por 3-0 en el Parque Beverly Hills, de esta manera pone a su favor la serie con propiedad ante un rival muy fuerte. El equipo que dirige Sebastián Castelnoble empezó ganando con la anotación del delantero Pablo Gómez a los 16 minutos, un nuevo gol de Gómez que llegó este año a este club y atraviesa una excelente racha goleadora, el extremo izquierdo Nicolás Maldonado aumentó las cifras en el marcador a los 23 minutos y a los 38 minutos era turno de Leandro Balao para poner el 3-0 con el que se fueron al descanso y a la postre sería el resultado final del encuentro. Un resultado muy importante para lo que viene, Punta del Este tiene una buena ventaja para la revancha, si sabe administrar el tiempo y juega con inteligencia tiene una muy buena chance de meterse entre los ocho mejores de la Copa Nacional OFI – Divisional “B”.

LA COPA NACIONAL OFI – DIVISIONAL “A” SE PUSO AL DÍA

Con respecto a la actividad en la Divisional “A” se disputaron dos partidos que estaban pendientes para ponerse al día con el calendario, ellos fueron el empate 1 a 1 entre Juanicó de Canelones Interior y Bristol de Mercedes, y la victoria de Atlético Florida ante Litoral de Paysandú por 2-0. Por lo tanto, este fin de semana no hubo participación en esta competencia para los clubes de Liga Mayor que aún siguen en la misma, San Carlos y Libertad, que no tuvieron partidos de la Copa en este fin de semana.