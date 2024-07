Vuelve el “Cine del Mar” a Gorlero

Del 10 al 14 de julio en los salones del Municipio de Punta del Este, exestación Ancap de la avenida Gorlero se realizará una nueva edición del Festival Cine del Mar, un Cine del Mercosur, con entrada libre y gratuita a todas las exhibiciones y para el que se espera la presencia de varios directores y productores que presentarán sus respectivos films. Durante cinco días se exhibirán más de cincuenta películas de veinticuatro países en dos salas.

El equipo de jurados estará presidido por el crítico y periodista de espectáculos Fernando Palumbo, junto a las licenciadas Fabiola Gatti, Orietta Maestro, Silvina Zadunaisky, Mónica Acosta y la actriz Rosana Jozami.

El periodista y crítico de cine de Argentina Pablo De Vita confirmó su presencia y brindará una conferencia taller sobre temas de actualidad en cine. Se otorgará el Premio Jorge Jellinek en recuerdo al crítico de cine, artista y programador de varios festivales.

PROGRAMACIÓN XVII FESTIVAL CINE DEL MAR. UN CINE DEL MERCOSUR- INTERNACIONAL

10 al 14 de julio de 2024

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

Sala Benito Stern

16:15 – Miles In Bello: Juan Bernier en la Guerra de los Españoles (España, 2023) – Dirección: Juan Antonio Bernier Blanco, Rafael Bernier Blanco. Duración: 60 minutos (Documentales en Competencia)

17:30 – Okarina (Kosovo, 2023) – Dirección: Alban Zogjani. Guión: Albana Muja. Con Jehon Gorani, Shengyl Ismajli, Kastriot Shehi, Flaka Latifi, Rina Krasniqi. Duración: 92 minutos (Competencia Oficial)

19:15 – Señor Jazz: La película de Carlos Inzillo (Argentina, 2024) – Guión y Dirección: Javier Hornos, Federico Sotelo. Duración: 82 minutos (Documentales en Competencia)

20:45 – Apertura del Festival

21:00 – En la cabeza de papá (Argentina, 2021) – Dirección: Walter Tejblum. Guión: Federico Viescas. Con Mario Alarcón, Sergio Surracco, Maida Andrenacci, Dan Breitman, Vivian El Jaber. Duración: 63 minutos (Competencia Latinoamericana) Presentación de su director

En programa: El cuento del cangrejo (Argentina / Uruguay, 2024) – Dirección: Wenchi Hayzus – 6´ (Competencia Oficial)

Sala Biblioteca

16:00 – Sonido Amazónico: La historia de los Fabulosos Wembler´s de Iquitos (Perú, 2022) – Dirección: Luis A. Chumbe Huamani. Duración: 94 minutos (Documentales en Competencia)

17:45 – ¡Viva Edy!: La historia de una música indestructible (Colombia, 2023) – Dirección: Carlos Ospina. Duración: 90 minutos (Documentales en Competencia)

19:30 – El frente de los invisibles (Italia, 2023) – Dirección: Sara Reginella. Duración: 68 minutos (Documentales en Competencia)

JUEVES 11 DE JULIO

Sala Benito Stern

15:45 – Encuentro sobre “Cine en el siglo XXI”, con el crítico argentino Pablo De Vita (La Nación)

17:15 – Tan cerca de las nubes (México, 2023) – Dirección: Manuel Cañibe. Duración: 94 minutos (Documentales en Competencia)

19:00 – Nadie quiere dispararle a una mujer (Estados Unidos, 2024) – Guión y Dirección: Kerry Ann Enright. Con Tina Benko, Max Casella, Lev Gorn, Michael Godere, Karl Bury. Duración: 94 minutos (Competencia Oficial)

20:45 – El hombre y el perro (España, 2023) – Guión y Dirección: Ángel de la Cruz. Con Manuel Manquiña, Paula Chaves, Estíbaliz Veiga, Gonzalo Uriarte, Isabel Blanco. Duración: 109 minutos (Competencia Oficial)

Sala Biblioteca

15:45 – Competencia Oficial de Cortometrajes (I)

AËRC-02; Carroña; Comparte tu historia, o tal vez no / Conte-nos sobre isso, ou se preferir não; Cosas de chicos; ¿Desayunamos?; Un día en febrero / A Day in February; ¿Dónde está el perro que te dio tu nombre? / Where Is the Dog That Gave You Your Name?; Enemigos mortales y otras tonterías

17:30 – Los Adioses (Uruguay, 2023) – Guión y Dirección: Oskar A. Vidal. Con Martín Aguilar, Andrea Hernández, Nuria Bertón, Rúben Cortizo, Cristina Guimaraens. Duración: 96 minutos (Competencia Latinoamericana)

19:15 – Competencia Oficial de Cortometrajes (II)

La impostora; Lillo; Metamorfe; Inanis; Ojalá pudiera decir la verdad; El pulverizador; La toma perfecta: Antártida / The Perfect Shot: Antarctica; Sincopat; Suave zumbido de primavera / Gentle Hum of Spring; El arcoíris / The Rainbow

21:00 – Cuento de amor sin fin (Brasil, 2023) – Dirección: Daniel Alvim. Guión: DA, Helena Ranaldi. Con HR, Patricia Gasppar, Márcia de Oliveira, Luciano Gatti, Rogério Romera. Duración: 76 minutos (Competencia Latinoamericana)

VIERNES 12 DE JULIO

Sala Benito Stern

16:00 – La Medida 29 (Chile, 2023) – Dirección: Claudio Martínez Valenzuela. Duración: 78 minutos (Documentales en Competencia)

17:30 – Tienes 24 horas (España, 2023) – Guión y Dirección: Javier Ruiz. Con Manuel Jordán, Jorge Porras, Elizabeth Domínguez, Gabriel Haro, Antonio Coca. Duración: 61 minutos (Competencia Oficial)

18:45 – Barbitch (Colombia, 2024) – Dirección: Diego Cruz. Duración: 83 minutos (Documentales en Competencia)

20:15 – El negocio del placer / The Business of Pleasure (Macedonia del Norte, 2023) – Dirección: Goce Cvetanovski. Con Musa Isufi, Slagana Vujosevik, Ismail Kasumi, Damjan Cvetanovski, Eleni Dekidis. Duración: 97 minutos (Competencia Oficial)

Sala Biblioteca

15:45 – Competencia Oficial de Cortometrajes (III)

Cuando la vida muere; ¡Están invitados al cumpleaños número 5 de Tuscan! / You’re Invited to Tuscan’s 5th Birthday Party!; La Lixeira: La dignidad de lo invisible / La Lixeira – La dignità degli invisibili; Memoria de un pez; Movimientos migratorios / Movimentos migratórios; Realmente, nunca estuviste aquí / You Were Never Really Here; Safe / Seguro

17:15 – Las hijas del Maguey (Portugal, 2023) – Dirección: Francisca Siza. Guión: Gautier Heins, FS. Duración: 76 minutos (Documentales en Competencia)

18:30 – Danzas Víticas (Croacia, 2023) – Dirección: Boris Bakal. Guión: BB, Martin Semenčić. Duración: 90 minutos (Documentales en Competencia)

20:15 – El hombre de Roma (Países Bajos, 2023) – Dirección: Jaap van Heusden. Guión: Rogier de Blok, JvH. Con Michele Riondino, Emma Bading, Marie-Louise Stheins, Raymond Thiry, Ralf Dexler. Duración: 107 minutos (Competencia Oficial)

SÁBADO 13 DE JULIO

Sala Benito Stern

16:30 – Alí Vs. Alí (Irán, 2023) – Dirección: Alireza Rofougaran. Duración: 83 minutos (Documentales en Competencia)

18:00 – Competencia Oficial de Cortometrajes (V)

El tropezón; El actor; El dolor de ser; El espejo; Mierda para mamá; No piensen en mí; Seis años, tres meses y doce días; El huésped; Imborrable; Obra de arte

20:00 – Reflejos en una habitación (España, 2023) – Dirección: Cerés Machado. Guión: Salva Martos Cortés. Con Adriana Ozores, Alejandro Vergara, David Tortosa, Miguel Ángel Martín, Aránzazu Mansilla. Duración: 71 minutos (Competencia Oficial)

21:30 – Entrega de premios

Sala Biblioteca

16:15 – Competencia Oficial de Cortometrajes (IV)

4.00: La última pregunta; Erección y destrucción; Éste es él / This Is He; Forever Yours / Siempre tuya; Hueco; El menor; El mensaje; Fortísimo / Fortissimo

18:00 – El club de pesca (Argentina, 2023) – Guión y Dirección: Gastón Revol Molina. Con Adrián Azaceta, Paula Brasca, Matías Benedetti, Raúl Aliaga, Iván Espeche Gil. Duración: 93 minutos (Competencia Latinoamericana)

19:45 – No soy / I Am Not (Israel, 2022) – Dirección: Barak Heymann, Thomas Heymann. Duración: 96 minutos (Documentales en Competencia)

DOMINGO 14 DE JULIO

Sala Benito Stern

16:00 – Septiembre (España, 2023) – Dirección: Carlos Aceituno (Novedades)

17:30 – Muestra Informativa de Cortometrajes (I)

A la carta; Alma; Cava; Chequeo / Check Out; Cuando el amor no respira / Quando O Amor Não Respira; Cuando crece la hierba; Dioses de arcilla / Gods of Clay; El invisible: ¿Quién dice que es tarde? / O Invisível (Quem Disse Que É Tarde?; La paz de los cementerios; Quebranto; Rezago

19:00 – Madre (Brasil, 2024) – Dirección: Ana Paula Pinheiro, Marcela Varani (Novedades)

20:30 – Exhibición del corto y el largo ganador del Festival

Sala Biblioteca

15:45 – El baile de la alquimista (España, 2024) – Dirección: Arantxa Vela Buendía (Novedades)

17:15 – Poder del pueblo (EE.UU., 2023) – Dirección: Héctor Eduardo Rivera (Novedades)

18:45 – Terruá Pará (Brasil, 2023) – Dirección: Jorane Castro (Novedades)

20:30 – Muestra Informativa de Cortometrajes (II)

Lo que no nos decimos; Ni lobos ni corderos; Po favó; Rutina; Shakespeare para todas las edades / Shakespeare for All Ages; Si la dicha es buena; Superescolares; Las zapatillas verdes