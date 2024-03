Maldonado tiene 151.481 habilitados para votar y es el Padrón Electoral que más crece en todo el país

Desde las elecciones internas del 2019 y hasta el pasado 7 de marzo, el padrón electoral del departamento de Maldonado pasó de 141.266 habilitados para votar a 151.481 lo que representa10.315 ciudadanos habilitados más, un crecimiento del 7,23 por ciento.

“El Padrón Electoral de Maldonado es el que más crece en todo el país y me arriesgo a decir que es el más grande desde la reforma constitucional de 1996”, dijo Pablo Braganza, jefe de la Oficina Electoral de Maldonado.

Braganza explicó que en el caso de Maldonado el Padrón Electoral se conforma por los nacidos en el departamento y por el traslado de credenciales de las personas que se mudan desde otros puntos del territorio nacional.

Además, explicó que el próximo el 15 de abril cierra el período para tramitar la credencia cívica, por lo que quienes no hayan realizado el trámite no lo podrán hacer hasta el año 2025. Esto abarca traslados entre localidades y departamentos. El Municipio de Maldonado cuenta con 81.949 habilitados para sufragar. “El Municipio de Maldonado creció en 5.522 electores, la zona que más ha crecido notoriamente es Maldonado Nuevo, seguido por Cerro Pelado”, explicó Braganza. Punta del Este sumó 757 electores y San Carlos 1.847.

Maldonado

La mayor cantidad de votantes reside en el Municipio de la ciudad de Maldonado que pasó de 76.427 inscriptos a 81.949 habilitados, 5.522 vecinos más y una tasa de crecimiento del padrón electoral, entre las internas, del 7,22 por ciento. Maldonado capital departamental representa el 54.09 por ciento del total de habilitados para votar en todo el departamento.

San Carlos

La ciudad carolina es el segundo distrito electoral del departamento con el 19,26 por ciento de los habilitados para sufragar en Maldonado. El Padrón Electoral de la ciudad de San Carlos pasó de 27.334 habilitados para votar en las elecciones internas de 2019 a 29.181 al 7 de marzo pasado, 1.847 ciudadanos más y un crecimiento del 6,75 por ciento,

Piriápolis

El Municipio de Piriápolis, que incluye a la localidad de La Capuera es el que registra la tasa de crecimiento más importante, pasando de 12.048 habilitados para votar en las elecciones internas del año 2019 a los 14.344 habilitados para votar hasta el pasado 7 de marzo de 2024. La tasa de crecimiento del Padrón Electoral del Municipio de Piriápolis es del 19,05 por ciento con 2.285 habilitados nuevos entre las internas de 2019 y el pasado 7 de marzo.

Punta del Este

El balneario esteño es el tercer distrito electoral del departamento con 11.564 habilitados para sufragar. En las internas del 2019 había 10.807 habilitados. Registra un crecimiento entre ambos periodos del 7 por ciento.

Pan de Azúcar

La ciudad pandeazuquense pasó de 7.171 habilitados para emitir el voto en las internas del 2019 a 7.663 inscriptos al 7 de marzo de este año. Un aumento del padrón del 6,86 por ciento.









Solís Grande

Este municipio del oeste del departamento contaba en las internas del 2019 con 2.760 habilitados. Al 7 de marzo pasado eran 2.940 inscriptos

Aiguá

La norteña ciudad tiene al 7 de marzo un total de 2928 habilitados de los 2780 inscriptos en el Padrón en las elecciones internas del 2019.

Garzón

El Municipio de Garzón tenía 936 habilitados para votar en las internas del 2019. Al 7 de marzo eran 1012. Un crecimiento del 8.11 por ciento.