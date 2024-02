Medidas limitativas para la mujer que ultimó de varios disparos a su ex marido

El juez penal de 4º turno de Maldonado, Sebastián Amor, dispuso una serie de medidas limitativas a Romina Camejo quien en la madrugada del pasado lunes ultimó de siete disparos a su ex pareja, el empresario cannábico Gonzalo Aguiar.

A pedido del fiscal de la causa, Sebastián Robles, el magistrado dispuso por un plazo de ciento cincuenta días la prohibición a Camejo de salir del país y de fijar un domicilio para estar ajustada a derecho. Durante el citado plazo, la mujer deberá entregar su pasaporte. Por lo que trascendió, Romina Camejo fijó su domicilio en la casa de sus padres ubicada en el barrio Sayago de la ciudad de Montevideo.

Durante ese lapso, la mujer no podrá mantener ningún tipo de contacto con los testigos de la causa, ni tener actitudes que influyan en la investigación que lleva adelante la fiscalía.

En el citado plazo, el fiscal Robles analizará las pruebas recolectadas durante el proceso y el resultado de varios peritajes para determinar si se trata de un caso de legítima defensa o de un homicidio.

La audiencia se cumplió en la tarde de ayer martes en el Centro de Justicia de Maldonado. La mujer recuperó la libertad de inmediato.

Sobornos y contactos

Adriana Díaz, tía de Romina Camejo, acompañó a su sobrina durante todas estas horas y fue una de las autoras de las movidas en redes sociales convocando a una movilización de apoyo a la detenida.

“Hoy tenemos una sobreviviente, a alguien que quiso estar viva”; exclamó durante una rueda informal de prensa realizada en las afueras del Centro de Justicia de Maldonado.

Díaz no dudó en calificar de tóxica la relación entre su sobrina y Aguiar. “Fue violenta desde el principio”; agregó. “Romina no hizo más que defender su vida, la vida de su hija, la vida de dos menores más que estaban en esa casa que estaban siendo amenazados por una persona que tenía intenciones claras de agredirlos. No sabíamos en qué podía terminar todo esto”; insistió. “Era una persona con tanto poder donde se soborna gente, donde había contactos políticos. No es fácil hacer una denuncia porque la justicia mueve hilos que no van a favor de la víctima”; añadió.

Incautado



El automóvil Lamborghini, “Huracán Spider” que estaba desde hace varios días estacionado en el chalet de las calles Mar Chiquita y Mar de Coral en el que Romina Camejo asesinó a su ex marido, fue incautado este martes por la justicia y trasladado a deposito en la chacra policial ubicada en ruta 39, en las proximidades de San Carlos.