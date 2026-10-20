MIDES presentó a CECOED proyecto de chacras en San Carlos para personas en situación de calle

El Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED), que preside el intendente Miguel Abella, recibió este martes 20 de octubre al ministro de Desarrollo Social (MIDES), Gonzalo Civila, quien presentó una serie de propuestas para brindar soluciones a la problemática de las personas en situación de calle, un tema que genera preocupación en Maldonado.

Durante la reunión, realizada en el edificio comunal, el MIDES planteó para el departamento un proyecto de chacras con trabajo en San Carlos. La iniciativa prevé que un cupo de personas en situación de calle, seleccionadas por el ministerio, pueda instalarse en ellas con el objetivo de comenzar rutas de salida a la situación en la que se encontraban.

El ministro Gonzalo Civila explicó que el proyecto, denominado “Habitar, convivir y producir”, es el eje central de la estrategia frente a la situación de calle. Consiste en que las personas puedan residir en un espacio rural donde trabajen y cuenten con un ámbito de convivencia.“Es necesario abordar el problema de situación de calle y darle herramientas para egresar del sistema de protección social”, sostuvo Civila.

Situación compleja

El jerarca adelantó que la primera etapa está prevista para 30 personas, con una capacidad de expansión muy grande a través de contenedores y módulos. Valoró, además, que el plan se desarrolle en Maldonado, uno de los departamentos con una situación más compleja, ya que duplicó la cantidad de gente atendida.

Civila destacó el trabajo interinstitucional llevado a cabo en el departamento, tanto con la Intendencia como con los demás organismos.

Por otro lado, el ministro informó que se trabaja en planes relacionados con el alquiler de viviendas para generar nuevas oportunidades. Respecto al refugio de Ruta 39, el MIDES sugirió su continuidad mientras se avanza con los dos proyectos mencionados.

La Intendencia, que colaboró con el ministerio durante el alerta roja con el aporte de ese espacio, no puede confirmar ni desestimar su continuidad, dado que se realizarán consultas con el propietario del predio a los efectos de que pueda proseguir la atención en el lugar, como le fue solicitado.

El prosecretario de la IDM y coordinador de CECOED, Martín Hualde, afirmó que la llegada del ministro fue muy positiva porque presentó una idea de plan a futuro. Agregó que es necesario dar soluciones a esta problemática, que tenía muy preocupado al intendente. Hualde hizo énfasis en que el gobierno departamental está para apoyar y ayudar las acciones del ministerio, buscando soluciones a través de programas y convenios y que vio con buenos ojos el proyecto de chacras de 11 hectáreas en San Carlos.