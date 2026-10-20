Maldonado concentra el 17 % de las compraventas del país y registra alza en las tres categorías del mercado inmobiliario

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este martes el Boletín Técnico de Indicadores de Actividad Inmobiliaria (IAI), con datos hasta agosto de 2026. Los números confirman que Maldonado es el segundo departamento del interior del país en volumen de transacciones y el tercero a nivel nacional, detrás de Montevideo y Canelones.

En agosto de 2026 se registraron en todo el país 4.838 altas de compraventa de propiedades inmuebles. Montevideo concentró el 33,59 % de las operaciones, Canelones el 17,14 % y Maldonado el 17,01 %, lo que equivale a 823 compraventas en el mes, exactamente el mismo número que en agosto de 2025. Le siguieron Rocha con 4,98 % y Colonia con 4,61 %.

Del total de transacciones registradas en el país, el 67,11 % corresponde a altas de compraventa y el 30,03 % a reservas de prioridad (promesas). La mediana de los precios de las transacciones en dólares registró en julio de 2026 una variación mensual de 5,88 % y una variación interanual de 12,50 %. En ese mes, la mediana del precio de las altas de compraventa subió 4,24 % en Montevideo y 8,33 % en el interior del país respecto al mes anterior.

Indicadores en alza

El análisis comparativo entre los períodos enero–agosto de 2025 y enero–agosto de 2026 —243 días calendario en ambos casos— muestra que Maldonado creció en las tres categorías de operaciones relevadas por el INE.

Las compraventas pasaron de 5.743 a 6.154, un aumento de 7,16 %. El promedio diario trepó de 23,63 a 25,33 operaciones por día. Marzo de 2026 fue el mes de mayor actividad, con 930 compraventas, frente a las 666 registradas en marzo de 2025.

Las promesas sumaron 2.256 en los primeros ocho meses de 2026, contra 2.120 en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 6,42 %. El promedio diario pasó de 8,72 a 9,28 operaciones. Abril fue el mes pico en ambos años: 318 promesas en 2025 y 342 en 2026.

Las hipotecas registraron el mayor crecimiento relativo: de 1.528 a 1.755, un alza de 14,86 %. El promedio diario subió de 6,29 a 7,22 operaciones. Los meses de mayor actividad hipotecaria en 2026 fueron marzo (341) y agosto (338), ambos con niveles muy superiores a los registrados en 2025 (159 y 185, respectivamente).

Contexto y fuente

Los datos del IAI se elaboran a partir de registros administrativos de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura, e incluyen viviendas, predios comerciales e industriales y otras categorías de inmuebles. El boletín cubre el período enero–agosto de 2026 y fue publicado el 20 de octubre de 2026.