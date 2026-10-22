Se presentó el primer informe del Observatorio Económico y Turístico de Maldonado

El primer informe del Observatorio Económico y Turístico de Maldonado, presentado formalmente esta jornada en las instalaciones de Casapueblo recopila y cruza datos de organismos clave como el INE, el BCU, el Ministerio de Turismo, el MEC, la Corporación Vial del Uruguay y el centro de estudios CERES. El diagnóstico es contundente: el departamento mantiene un crecimiento demográfico sostenido, ostenta el mercado de trabajo más sólido de todo el territorio y reafirma al turismo como su gran buque insignia, impulsado principalmente por los sectores de la construcción (+4,2%) y el alojamiento (+2,8%), que hoy sostienen los niveles de actividad.

Turistas

Maldonado superó por primera vez en la historia a Montevideo como el principal destino turístico de Uruguay. Durante el último año cerrado (2025), el departamento recibió un flujo de 877.179 visitantes, cuya actividad inyectó USD 1.062 millones, lo que representa más de la mitad del gasto turístico de todo el país.

La capacidad de atracción de valor de la región queda demostrada en el gasto por visitante: el turista que llega a Maldonado gasta un promedio de USD 1.210, una cifra que duplica con creces la media nacional de USD 566.

Dentro de la geografía departamental, Punta del Este concentra el 85% de los visitantes y el 87% del gasto total. Por su parte, Piriápolis ratifica su consolidación al superar la barrera de los 128.000 visitantes y generar más de USD 143 millones. Este potente engranaje no solo sostiene de forma directa más de 12.000 empleos (el 16% del total de la mano de obra local), sino que tracciona una millonaria inversión inmobiliaria: la construcción de segundas residencias supera los USD 1.000 millones anuales.

Sin embargo, el informe enciende luces amarillas sobre la temporada 2025-2026, calificando su desempeño con “señales mixtas”. Mientras que la llegada de turistas extranjeros se retrajo cerca de un 8%, el turismo interno marcó un récord absoluto. El Peaje de Solís computó 2,13 millones de tránsitos entre diciembre y febrero (+5,5%).

La advertencia de la IDM

Más allá de la contundencia de las variables económicas, la presentación del informe sirvió como plataforma para un fuerte planteamiento político e institucional por parte de las autoridades de la Intendencia de Maldonado (IDM). El secretario general de la comuna, Álvaro Villegas, puso el foco sobre la compleja realidad demográfica que atraviesa la región y advirtió que los registros y proyecciones nacionales han quedado largamente desfasados frente a la dinámica cotidiana del territorio.

Si bien las estimaciones oficiales del INE proyectan una población de 218.438 habitantes para este 2026 (luego de que el Censo 2023 registrara 213.000 residentes fijos), Villegas aclaró que la realidad que atiende la comuna es sustancialmente mayor. El jerarca explicó de manera técnica que, al ponderar la movilidad turística constante y el fenómeno de la denominada población flotante permanente, el departamento asiste, abastece y contiene diariamente a una población real cercana a las 250.000 personas.

Esta brecha de más de 30.000 personas estables en el territorio genera de forma directa una enorme e invisible presión sobre la infraestructura vial, los servicios públicos esenciales, la seguridad, la red de atención médica y la gestión de residuos. Se trata de demandas estructurales crecientes que hoy deben ser costeadas en gran medida por las arcas del gobierno departamental.

Por este motivo, Villegas fue tajante al señalar que la rigurosidad estadística de este nuevo Observatorio se convertirá en una herramienta de negociación frente al Poder Ejecutivo central de cara a las próximas discusiones presupuestales: “Son insumos que sirven también a la hora de ir al Gobierno Nacional a pelear recursos para el departamento”, señaló el secretario general.

Liderazgo en empleo y el matiz de la informalidad

El mercado laboral de Maldonado es, por amplio margen, el más dinámico del país. De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares a junio de 2026, el departamento lidera la tasa de empleo a nivel nacional con un 65,8% (frente al 59,6% del promedio país), se ubica segundo en tasa de actividad (68,8%) y mantiene el desempleo en apenas un 4,3%, casi tres puntos por debajo de la media nacional (7,0%). El volumen de personas ocupadas trepó a 109.800 en 2025, un impresionante crecimiento del 18% respecto a los niveles de la prepandemia en 2019.

Este dinamismo productivo tiene su correlato en el sector corporativo. Con unas 17.000 empresas activas (un incremento del 73% en comparación con 2011), Maldonado ostenta la mayor densidad empresarial del Uruguay: 78 firmas por cada mil habitantes, superando incluso a la capital del país. Es un tejido comercial profundamente terciarizado y atomizado, donde los servicios y el comercio concentran el 85% de las empresas y el 90% del trabajo. Las micro y pequeñas firmas representan el 96,6% del total, aunque las medianas y grandes corporaciones retienen el 49% de los puestos de trabajo.

El contrapeso negativo de este liderazgo laboral radica en la calidad del empleo. Tal como ha venido informando Correo de Punta del Este, el Observatorio advierte que el 29% de los asalariados privados en el departamento trabaja en la informalidad, un indicador que supera la media de informalismo nacional situada en el 26%, lo que plantea un severo desafío para las políticas públicas de formalización.

Más gente

El notable crecimiento poblacional de Maldonado es otro de los pilares del reporte. Entre 2011 y 2023, el territorio sumó 41.000 habitantes (+24%), un salto monumental para un país demográficamente estancado. Tres de cada cuatro nuevos residentes corresponden a saldos migratorios (personas que eligieron radicarse en la zona). Maldonado (49,5%) y San Carlos (20,5%) reúnen a siete de cada diez residentes fijados en el departamento. En contraste, Punta del Este alberga fijamente al 10% de los residentes, aunque sigue siendo el núcleo geográfico que concentra la mayor proporción de la riqueza y el movimiento económico.

Este crecimiento asimétrico expone severas desigualdades internas, prácticamente invisibilizadas hasta ahora, en el área educativa. Si bien Maldonado es el segundo departamento con mayor proporción de adultos con estudios universitarios o de posgrado del país (16%, duplicando la media del interior), las brechas geográficas son alarmantes: en Punta del Este el 38% de la población cuenta con formación universitaria y solo el 13% tiene como máximo nivel la primaria; en contrapartida, en Aiguá el nivel universitario cae drásticamente al 6% y el 48% de sus habitantes solo completó la escuela primaria.

Estas asimetrías territoriales conviven con otra carencia de infraestructura escolar: la oferta de instituciones de educación primaria y secundaria por habitante en Maldonado se sitúa entre las más bajas de Uruguay, lo cual contrasta con una pujante realidad universitaria que ya registra una matrícula de 8.983 estudiantes terciarios (la cuarta más alta del país).

Percepciones subjetivas

El secretario general de la IDM vinculó directamente el nacimiento de este centro estadístico con la hoja de ruta y la planificación estratégica diseñada por la administración departamental que encabeza el intendente Miguel Abella. Desde la actual gestión comunal se subrayó que el manejo eficiente de una de las regiones más complejas y pujantes del país requiere abandonar las percepciones subjetivas para pasar a gobernar bajo el amparo de datos duros, evidencias técnicas e información verificable. En ese sentido, Villegas destacó que el propio presupuesto departamental ya incorporó estos insumos y matrices analíticas para fijar sus objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo.

El informe concluye con una advertencia explícita sobre la vulnerabilidad del modelo debido a la fuerte dependencia de la demanda argentina (los vecinos representan el 60% de los 3,60 millones de turistas que recibe Uruguay). A pesar de que el tipo de cambio real con Argentina mejoró un 32,7% en 2024 y un 14,5% en 2025 —lo que disparó la llegada de argentinos en un 27,6%—, la situación con Brasil es radicalmente opuesta: el tipo de cambio está en mínimos históricos y la llegada de brasileños se desplomó un 7,2%.

Ante la pérdida global de competitividad y la baja en el gasto real por visitante, el Observatorio señala tres condiciones urgentes para blindar el desarrollo de la región: mejorar de forma urgente la rentabilidad sectorial, expandir con agresividad la promoción internacional y fortalecer drásticamente el capital humano.

Para las próximas ediciones, este centro técnico ya trabaja en variables clave para el departamento como el monitoreo de tasas de interés, la planificación de infraestructura ante la presión demográfica, la heterogeneidad del territorio y, como gran novedad, el desarrollo de un Índice de Calidad de Vida y una estimación proxy del PIB de Maldonado, herramientas estadísticas que dotarán al departamento de una soberanía analítica sin precedentes en el interior de la república.



DATOS CLAVE

•Gasto Turístico Nacional: Maldonado concentra el 52% del total de Uruguay.

•Ingresos Generados: US$ 1.062 millones por concepto de actividad turística.

•Flujo de Visitantes (2025): 877.179 personas arribaron al departamento.

•Tejido Empresarial: Unas 17.000 empresas activas sostienen la economía local.

•Población Censada (2023): 213.000 habitantes fijos.

•Población Real Efectiva: Cerca de 250.000 personas (sumando la movilidad y población flotante).





El Observatorio

El Observatorio Económico y Turístico de Maldonado es una herramienta técnica concebida para centralizar, procesar y difundir de forma científica los datos estratégicos del departamento. Su propósito principal es eliminar la dispersión de información que existía históricamente, dotando de certezas estadísticas tanto a la gestión pública como a los inversores privados que apuestan por la región. El proyecto comenzó a gestarse a partir de una iniciativa conjunta impulsada por la Cámara Empresarial de Maldonado (CEM) y los equipos de investigación de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) Campus Punta del Este. El centro cobró su fuerza institucional definitiva mediante la firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, marco en el cual la Intendencia de Maldonado (IDM) se incorporó formalmente para cofinanciar el proyecto, aportar sus bases de datos oficiales y articular las políticas de desarrollo local. Actualmente, este espacio de análisis técnico está integrado y coordinado de forma activa por tres pilares fundamentales: el sector empresarial nucleado en la CEM, la academia a través de los docentes y técnicos especializados de la UCU, y el gobierno departamental representado por los equipos técnicos de la Intendencia de Maldonado.