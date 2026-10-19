23° Festival Internacional Piriápolis de Película cerró con homenajes a Carlos Perciavalle, Carlos Sorín y Walter Tournier

Entre el 16 y el 18 de octubre de 2026 se desarrolló en el Hotel Argentino de Piriápolis la 23ª edición del Festival Internacional Piriápolis de Película. El encuentro reunió a directores, productores, cineastas, artistas, críticos, autoridades y público en general, y ofreció más de 50 films, preestrenos, charlas y la Competencia Iberoamericana de Cortometrajes, con premios otorgados por un Jurado Oficial y un Jurado Juvenil. Todas las proyecciones y actividades fueron de entrada libre y gratuita.

Pese a un clima inestable, con frío, viento y algunas lloviznas, las salas registraron una alta concurrencia y varios llenos. El festival mantuvo su carácter de espacio de encuentro e intercambio en torno a la producción audiovisual.

Homenajes

Fueron homenajeados el actor y humorista Carlos Perciavalle, el realizador de animación uruguayo Walter Tournier y el director y guionista argentino Carlos Sorín.

Carlos Perciavalle presentó el documental El último viaje a China, dirigido por Alejandro Maci y coprotagonizado por Soledad Silveyra, sobre la vida y la obra de China Zorrilla. La proyección fue recibida con fuertes aplausos. Al día siguiente se realizó la charla “China Zorrilla: Memoria, cine y nuevas generaciones”, moderada por el programador y cronista argentino Fernando Brenner, con la participación de Maci y Perciavalle. El actor, de 85 años, compartió anécdotas que generaron risas y aplausos del público.

Walter Tournier, pionero de la animación uruguaya y referente de la técnica de stop motion, recibió su tributo y reivindicó la importancia del género. Se proyectaron cuatro de sus cortos: Nuestro pequeño paraíso, A pesar de todo, Chatarra y Alto el juego.Carlos Sorín agradeció el reconocimiento, recordó anécdotas de su paso por Uruguay y de distintos rodajes. A continuación se exhibió su película Historias mínimas, filmada en la Patagonia.

El festival y el propio Hotel Argentino recordaron de manera especial a Jackie Rodríguez Stratta, periodista, locutor, publicista y productor uruguayo fallecido hace exactamente un año, a los 75 años.

Films y actividades destacadas

Entre los títulos más esperados y bien recibidos se contaron El infierno está encantador – Gulp. 1985, de Lisandro Carcavallo, presentado junto a la productora ejecutiva Marisol Liuzzi. El documental aborda la grabación y gestación del primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y su primera presentación en vivo en el espacio Cemento. También se proyectó Moebius, de Gustavo Mosquera R., quien estuvo presente. La película cumplió 30 años de su estreno el mismo día de la función.

Otra actividad especial fue la mesa “Formación, creación y circulación: el cine como herramienta de desarrollo cultural”, moderada por Alejandro Yamgotchian, director artístico y programador del festival. Participaron Flor Ferrer (ACAU – Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay), el realizador y docente Pablo Praino, y Gabriel Massa, programador del SODRE y distribuidor de Buen Cine.

El ciclo Kino Club, con películas en Super 8 mm, cortos musicales, de animación y acciones en vivo, estuvo a cargo de Emiliano Penelas y también congregó numeroso público.

Otros films presentados por sus realizadores fueron: La Ecuación (Brasil, 2026), de Guilherme Marcondes; Cuerpos en tránsito (Uruguay, 2026), de Victoria Giménez; Frágil como cristal (Uruguay, 2026), de Marco Valenti; Los niños perdidos (Francia/Uruguay, 2024), de Gabriela Guillermo e Irina Raffo; y La Reina, El Buda y Buñuel (México, 2026), de Alexander Katzowicz. Sin la presencia de sus autores se vieron Weser (Argentina, 2025), de Fernando Spiner; Yendo (Argentina/España/Irlanda/México, 2025), de Ezequiel Tronconi; Cinco tipos de miedo (Brasil, 2025), de Bruno Bini (presentada por el crítico Marcos Santuario); y Mamá está acá (Uruguay, 2026), de Claudia Abend y Adriana Loeff.

Competencia Iberoamericana de Cortometrajes

Jurado Oficial

Integrado por Martín Imer (Uruguay), Anahí Martella (Argentina) y Pablo Praino (Uruguay).

Mejor Corto del Festival: Afasia, de Álex Marín (España)

“Por su riqueza de recursos cinematográficos para acercarse a una historia de hondo carácter humano y actual, sumado a muy buenos trabajos actorales”.

Mejor Corto Uruguayo: Bichos locos, de Juan Pablo Bornio (Uruguay)

“Por la originalidad con la que trabaja un tema existencial a través de una mirada casi infantil y la utilización de un texto clásico”.

Menciones:

Corrientes de vida, de Tatiana McCabe (Uruguay/Reino Unido)

“Por su acercamiento a una labor humanitaria con respeto y empatía, sin la utilización de convencionalidades del género y una bella fotografía”.

James Snyder, director y guionista de Bye-Lingo (Estados Unidos/Uruguay)

“Por su labor como creador total dentro de una historia con claro tinte personal, pero transformado en historia universal con humor y personalidad”.

Simón Moreno (actor) de Los reyes no son los padres, de Alberto Leal (España) “Por captar a su corta edad la problemática trascendente y adulta de la historia con sensibilidad e intuición, revelando un talento actoral a desarrollar”.

Sol Fernández-Prada (guionista y directora) de La voz de la conciencia de un pez (Uruguay) “Por retratar, con imágenes de sugestivo poder onírico, la indiferencia del mundo ante una juventud que parece desencontrada con la sociedad”.

Jurado Estudiantil del Centro Universitario Regional del Este (CURE, Maldonado)

Integrado por Gonzalo Acuña, Catherine Caballero y Lucas Piñeyro.

Mejor Cortometraje del Festival: Complacientes anónimos, de Pedro Duarte (Uruguay)

Mejor Corto Uruguayo: Bichos locos, de Juan Pablo Bornio (Uruguay)

Menciones especiales:

Historia de Punta Fría, de Ayelén García (Uruguay)

Huellas, de Aníbal Nario (Uruguay)

Todo lo que tengo, de Isabella D’Albora (Uruguay)

Con estos reconocimientos y una intensa programación, el 23° Festival Internacional Piriápolis de Película consolidó una vez más su lugar como espacio de encuentro, difusión y reflexión del cine en el este del país.