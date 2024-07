Olla solidaria, adopciones y donaciones: el rescate de animales en el barrio Kennedy

En el barrio Kennedy hay cerca de 120 animales sin hogar que deambulan por las calles, con miedo, frío y hambre. Para quienes quieran acercarse a colaborar, este jueves 11 de julio, a las 14 hs, Kevin Torena junto a un grupo de voluntarios estará haciendo una olla solidaria y repartiendo alimento y el sábado 13, de 15 a 17 horas, las rescatistas de Por los Animales Maldonado estarán también trabajando en el lugar. Se necesita urgentemente donaciones de ración, polenta, arroz, pipetas, collares, cadenas, desparasitantes, nexgard y frazadas.

En el barrio, donde durante años vivieron varias generaciones de familias y mascotas, los animales se han reproducido sin medida. Actualmente muchas de esas familias están siendo realojadas en un barrio cercano. Algunas de ellas se llevaron a sus animales, pero otras tantas los han abandonado en el lugar.

“Cómo suele pasar en estos contextos precarios y producto de la marginalidad, hay una falta valores y respeto por los animales. Muchos perros sufren maltratos diarios, están en muy mal estado, muriéndose de hambre, atados a cadenas, no se tiene la conciencia con respecto a la castración y la atención veterinaria, mucho menos el adiestramiento”, explica Kevin “Kaiser” Torena (@kevin_kaiser_13), reconocido adiestrador y rehabilitador de perros, que este jueves 11 de julio, a las 14 hs, hará una olla solidaria junto a voluntarios en el asentamiento. “Es una olla grande, por lo general llegamos a sacar 300 platos de comida para todos los perros que allí están. Y tenemos casi 800 kilos de comida recolectados, que también estaremos repartiendo”, cuenta.

Más ayuda

Las rescatistas de Por los Animales Maldonado hace tiempo trabajan en la zona y están llevando adelante una gran labor de rescate. Desde antes del realojo, están en permanente búsqueda de hogares temporales para tránsitos, y de familias responsables que quieran dar una segunda oportunidad a estos perros y gatos. Atados, sin agua, sin comida y a la intemperie con la ola de frío polar. Así los encuentran a la mayoría. El objetivo es que estos animales puedan salir de esa situación y conocer el calor de una familia.

Se necesitan donaciones de ración, polenta, arroz para alimentarlos porque la mayoría están desnutridos. También se piden pipetas, collares, cadenas, frazadas, desparasitantes, nexgard para asistirlos, ya que están en deplorables condiciones. Y cuchas y transportadoras, para trasladarlos. Para colaborar, comunicarse con Por Los Animales Maldonado directamente al celular 094 093 667. Las futuras jornadas de esterilización, chipeo y adopción, se estarán comunicando por sus redes sociales: (@porlosanimales_maldonado).

Desde Por Los Animales Maldonado describen que la situación de rescate en muchas ocaciones es compleja: “encontramos animales en la calle, en pésimas condiciones, que nadie les da bola, pero si queremos llevárnoslo, aparece alguien que dice ser el dueño. Por eso estamos trabajando con el INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, y pensamos hacer una jornada para poder chipear a todos estos animales que se encuentran en la calle. Así nos aseguramos que quienes digan que son los dueños, los tengan en buenas condiciones y no los abandonen. Pero si esto no es así, serán multados. También será clave para poder distinguir qué perros o gatos podemos rescatar y buscarles adopción responsable”.

“Sabemos que la problemática se está trasladando, es decir, la falta de cuidado, el abandono y la reproducción descontrolada seguirá en el nuevo lugar donde se muda el asentamiento, por eso son claves las castraciones”, comparte una de las rescatistas de Por los Animales Maldonado. Se organizarán jornadas de esterilización para que los animales que siguen estando allí no se sigan reproduciendo. Para estos casos es fundamental conseguir un lugar de tránsito y post-operatorio.

Complejidades de esta problemática a futuro

Kevin “Kaiser” Torena, experto en rehabilitación de perros peligrosos, describe una situación compleja en relación a algunos de los perros en el barrio Kennedy: “Hay mucho pitbull en los asentamientos, los tienen para cuidar las bocas de droga y ciertas casas donde se cometen delitos. Estamos hablando de una sobrepoblación de perros peligrosos. Esto es complejo para los rescatistas, para la gente que va a ayudar… Hay muchos perros peleadores, que no solo necesitan que los saquen de ahí, sino que los rehabiliten. Nosotros tenemos un nexo con el Hotel de Rehabilitaciones, en Montevideo. Habría que buscar fondos para poder sacar a esas mascotas y darles la oportunidad de puedan mejorar su conducta para tener una familia. Los perritos chicos y tranquilos son más sencillos de colocar, pero los perros grandes y conflictivos son los que quedan más excluidos.”

Otro punto que señala Torena es que la problemática del abandono de mascotas producto de un realojo no es puntual del asentamiento Kennedy: “Es importante visibilizar esta situación y no perder de vista que dentro de poco van a realojar el asentamiento Los Eucaliptus. Si no se toma conciencia y se actúa distinto, va a suceder lo mismo. Son lugares muy marginados en donde es todo un desafío inculcar hábitos y valores porque hay mucha carencia y las nuevas generaciones se crían viendo delitos y maltrato. Esperemos que las autoridades puedan propiciar un realojo diferente, donde se contemple esta situación crítica que sucede con las mascotas, porque sino no vamos a dar a basto.”

“Es muy doloroso ver cómo familias enteras cambiaron su vida, se mudaron a una casa más linda, a un lugar más acogedor, pero se olvidaron de sus amigos incondicionales, abandonaron a sus mascotas, que los acompañaron hace muchos años y cuidaron a sus hijos y sus casas”, expresa Kevin, y destaca la labor de todos los grupos de rescatistas y voluntarios, en especial, el de “las chicas de Por Los Animales Maldonado”. “Es importante actuar rápido porque cada día que pasa muere un animal, totalmente desplazado y abandonado con este frío extremo.”

Para más información seguir estas cuentas:

@porlosanimales_maldonado

@kevin_kaiser_13

@amoresperrosmaldonado