Organización que beneficia a niños con campañas de reciclaje realizó seminario sobre sostenibilidad

Autoridades de la Intendencia de Maldonado y de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), junto con representantes de Be Green, Take Action, se reunieron este lunes en la Fundación Cervieri Monsuárez, en José Ignacio. El encuentro permitió intercambiar experiencias sobre sostenibilidad, transformación de materiales incautados, participación empresarial en iniciativas con impacto ambiental y social, y políticas ambientales que desarrolla el departamento. En la instancia participaron Álvaro Villegas, secretario general de la Intendencia de Maldonado; Jorge Píriz, director de Gestión Ambiental de la comuna; Gabriela Salsamendi, directora general de ANEP; y Virginia Cervieri, presidenta de Be Green, Take Action, entre otras autoridades.

Campañas

Be Green, Take Action es una organización uruguaya que transforma mercaderías falsificadas incautadas en productos que luego se donan. Entre las campañas que impulsa se encuentran Score Green y Entre Manos. En el primer caso, se transforman plásticos en tableros de básquetbol que se donan a escuelas e instituciones deportivas. A través de Entre Manos se reutilizan textiles incautados para confeccionar cartucheras destinadas a niños de escuelas públicas.

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas, destacó la importancia de estos espacios de intercambio para reflexionar sobre temas centrales para el departamento, que atraviesa un crecimiento demográfico sostenido y tiene en el turismo una de sus principales actividades.“Es medular, es fundamental este tipo de evento porque llama a reflexionar y concientizar sobre temas que son importantes para el departamento de Maldonado: el ambiente, la educación, en un departamento en constante crecimiento, con una explosión demográfica”, señaló.

Villegas sostuvo que la sostenibilidad y la protección ambiental forman parte de la agenda pública departamental promovida por el intendente Miguel Abella. En ese sentido, mencionó distintas iniciativas impulsadas por la comuna, como la creación de un fondo departamental para la protección de humedales, destinado, entre otros objetivos, a resguardar estos ecosistemas y promover la educación y la concientización sobre su importancia. También destacó la promoción de una guardia ambiental y el desarrollo de programas específicos de educación ambiental.

“Todos estos temas que vamos a estar reflexionando en el día de hoy forman parte de políticas públicas y de una cooperación interinstitucional entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y diferentes actores privados”, afirmó.

Destino sustentable

Por su parte, Virginia Cervieri, presidenta de Be Green, Take Action, explicó que las campañas surgieron a partir de la búsqueda de un destino sustentable para las mercaderías incautadas por falsificación.“Todo esto comienza justamente por las mercaderías que se incautan por ser falsificadas y que, por la ley de marcas, se tienen que destruir. Les encontramos un destino sustentable. En vez de destruirlas, se elaboran nuevos productos”, indicó. A través de la campaña Score Green, los plásticos se transforman en tableros de básquetbol. Hasta el momento se donaron más de 60 tableros a escuelas e instituciones deportivas, con un alcance cercano a los 10.000 niños y adolescentes. La campaña Entre Manos utiliza textiles falsificados para confeccionar cartucheras destinadas a escolares. Según detalló Cervieri, ya se entregaron alrededor de 1.000 unidades, una para cada niño beneficiario.

La organización también trabaja junto al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para acercar materiales y textiles que permitan a mujeres privadas de libertad aprender las técnicas para elaborar las cartucheras y participar en esta cadena de producción. Cervieri señaló que uno de los objetivos es ampliar el alcance de las campañas. Además de las acciones que ya desarrollan en Paraguay y Bolivia, la organización trabaja para extender la experiencia a Argentina y otros países.