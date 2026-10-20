Maldonado fue sede de una consulta territorial para elaborar un plan nacional contra la trata de personas

Representantes de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Lavalleja participaron este martes 20 de octubre en una jornada de consulta territorial para elaborar el III Plan Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas. El encuentro se realizó en el Edificio Comunal y tuvo como objetivo recoger propuestas y experiencias de cada departamento para construir estrategias que respondan a las distintas realidades del país.

La actividad reunió a instituciones nacionales, departamentales y municipales vinculadas a la prevención y el abordaje de estos delitos. La consulta forma parte de un proceso que busca incorporar la mirada de quienes trabajan directamente en los territorios y fortalecer la coordinación entre los organismos.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier, explicó que la Región Este presenta características particulares por su actividad turística, la cercanía con las fronteras y los emprendimientos productivos.“Nos importa mucho que tengamos un plan que tenga vínculo con la realidad y que tenga el compromiso de las instituciones en el territorio”, expresó.

Xavier señaló que la trata de personas es un delito complejo y transnacional que requiere una respuesta coordinada. También advirtió que, mientras la explotación sexual afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, la trata con fines de explotación laboral viene creciendo, sobre todo entre varones.

A estos desafíos se suma el uso de nuevas tecnologías que pueden facilitar la captación y explotación de personas. “Si hacemos todos un trabajo interinstitucional, vamos a obtener mejores resultados que el mejor trabajo que haga cada uno por separado”, afirmó.

Familias atentas

Por su parte, la directora general del Departamento de Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Maldonado (IDM), Adriana Graziuso, manifestó su preocupación y advirtió sobre la necesidad de prestar atención a situaciones que pueden pasar inadvertidas dentro de las comunidades. Sostuvo que las desapariciones de personas y las ofertas laborales que prometen mejores oportunidades pueden ser señales que merecen atención. En ese sentido, planteó la importancia de que las familias y la comunidad se interesen por el destino de quienes se trasladan a otros lugares para trabajar.“Las familias tienen que estar muy atentas, la comunidad en general”, remarcó. También llamó a informarse, denunciar situaciones sospechosas y prestar especial atención a lo que sucede con jóvenes que reciben propuestas para cambiar de lugar de residencia o conseguir un empleo.

La jerarca consideró que la educación y la concientización son fundamentales para identificar posibles situaciones de explotación. Consultada sobre las particularidades del departamento, Graziuso coincidió en que la actividad turística plantea desafíos específicos. En ese marco, señaló que la regulación y el control del comercio sexual requieren una actuación precisa de las autoridades, con participación policial y seguimiento de los establecimientos.

La directora sostuvo que el abordaje debe involucrar a distintas instituciones y trascender las fronteras nacionales, debido a que las redes de trata pueden operar entre países.Además, explicó que la jornada estuvo dirigida a integrantes de las comisiones departamentales vinculadas a la violencia de género y diversidad que trabajan en el estudio de estas problemáticas, realizan registros y participan en instancias de formación.

El objetivo es que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse a la sociedad y a las distintas comunidades, teniendo en cuenta las características de cada territorio. Mientras Maldonado recibe una importante cantidad de personas por su actividad turística, otros departamentos como Lavalleja y Treinta y Tres registran movimientos de población hacia otras zonas en busca de oportunidades laborales.Por ese motivo, la jerarca insistió en la importancia de brindar información y generar conciencia para que las personas puedan reconocer situaciones de riesgo y sepan cómo actuar.

El plan nacional continuará con consultas en todo el país. La instancia desarrollada en Maldonado fue la tercera jornada territorial organizada para recoger aportes al nuevo plan nacional. Las anteriores se realizaron en Paysandú y Tacuarembó, con participación de departamentos de esas regiones.