Pan de Azúcar: condenado por hurtarle los lentes a un hombre no vidente

El pasado domingo 18 de octubre, la Policía de la Seccional Tercera intervino tras un llamado al 9-1-1 por un arrebato en la intersección de las calles Elías de Vicenzi y Colistro, en Pan de Azúcar. Un hombre no vidente de 66 años fue abordado por la espalda al ingresar a su predio por un delincuente que le revisó los bolsillos, le sustrajo sus lentes especiales y lo hizo caer al suelo. La víctima fue asistida en un centro de salud y dada de alta horas después.

La investigación policial, apoyada en registros fílmicos, permitió identificar al agresor. Mediante un patrullaje por la zona, los efectivos detuvieron a M.Á.T., de 42 años y poseedor de antecedentes penales. Poco después, la Policía logró recuperar los lentes de la víctima, de los cuales el implicado se había descartado a los pocos metros del lugar del hecho.

Tras la indagatoria de la Fiscalía de 5.º Turno, el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno condenó a M.Á.T. como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado. Se le impuso una pena de 13 meses de prisión, la cual será sustituida por un régimen de libertad a prueba.