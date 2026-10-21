San Carlos: condenado a más de dos años de prisión por suministro de estupefacientes

El procedimiento se inició a partir de una investigación por una persona herida de arma de fuego en una vivienda de la calle Veinticinco de Agosto. Durante las actuaciones policiales se incautaron envoltorios con sustancia blanca, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El pasado lunes 19 de octubre, en horas de la madrugada, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.) de la Zona Operacional III se trasladó a una finca ubicada en la calle Veinticinco de Agosto, en la ciudad de San Carlos, tras recibir un llamado al servicio de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre consciente que presentaba impactos de bala en un brazo y en una pierna. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial por personal de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (U.R.P.M.) de la Zona Operacional III, donde se estableció que se encontraba fuera de peligro.

El caso fue asumido de inmediato por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III. En el transcurso de las indagaciones en la vivienda, los agentes incautaron envoltorios con una sustancia blanca, dinero en efectivo y teléfonos celulares. A raíz del hallazgo, se procedió a la detención y traslado a dependencias policiales de un hombre de 62 años, carente de antecedentes penales, y de una mujer de 42 años, poseedora de antecedentes penales.

Instancia judicial y condena

Tras culminar las instancias correspondientes en la sede fiscal, las actuaciones se elevaron al Juzgado Letrado de 11.º Turno. El martes 20 de octubre, la Justicia dispuso la condena de V. I. M. C., de 62 años, como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes. Deberá cumplir una pena de dos años y dos meses de penitenciaría.

La magistratura actuante ordenó además el decomiso de la sustancia incautada y su remisión al Instituto Técnico Forense (ITF) para su posterior análisis y destrucción. Por su parte, el dinero incautado, que asciende a la suma de $ 2.682, será transferido a la Junta Nacional de Drogas, mientras que los dos teléfonos celulares incautados en el lugar también fueron decomisados.