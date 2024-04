Para la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias el proyecto de ley de corredor inmobiliario es “inconstitucional”

La Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias reiteró en las últimas horas su “frontal” rechazo al proyecto de ley de corredor inmobiliario al que califican de “inconstitucional” y que actualmente se encuentra a estudio del Poder Legislativo.

El citado proyecto es impulsado por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Turismo y ADIPE-CIDEM, entre otras gremiales empresariales.

“Las empresas que conforman nuestra Cámara. Comprometidas fuertemente con la profesionalización de una actividad tan relevante para la economía como es la de corredor inmobiliario, consideran que es muy importante que el Parlamento regule esta actividad, pero se oponen firmemente a que lo haga desconociendo todos nuestros aportes que han realizado en la comisión respectiva para legislar sin poner en peligro nuestra actividad y la fuente de trabajo de 700 familias uruguayas de manera directa, a lo que deben sumarse los puestos indirectos generados por nuestra actividad”, sostuvo un comunicado publicado en medios capitalinos.

Gran preocupación

“Nuestra Cámara señaló oportunamente que la ley a estudio del Parlamento incluye aspectos inconstitucionales, de acuerdo a un dictamen del reconocido catedrático Martín Risso que, oportunamente pusimos en conocimiento de los señores diputados. En todos los casos, no nos limitamos a cuestionar puntos clave del proyecto, sino que ofrecimos soluciones y redacciones alternativas que solo mejoraban la iniciativa en la que habían trabajado los parlamentarios, sino que realmente generaban las condiciones para el desarrollo y modernización del mercado inmobiliario”, agregó el comunicado.

“No obstante, vemos con gran preocupación que nuestros argumentos y aportes no han sido considerados, y que algunos sectores parecen empeñados en un régimen corporativo que limita para el futuro el ingreso a la misma de los que hoy integran ciertas asociaciones que nuclean a un grupo de inmobiliarias ya establecidas”, indicó.

Por esto, nuestra Cámara reitera a los señores legisladores y a la opinión pública su frontal rechazo al proyecto de ley de Operador Inmobiliario a estudio de la Cámara de Diputados por cuanto el mismo: ignora la realidad de una parte importantísima del mercado inmobiliario uruguayo. No contempla en modo alguno la actividad de nuestras empresas, ni sus modelos de negocios, ni la realidad de 700 operadores inmobiliarios que actúan en Uruguay bajo esta modalidad desde hace más de diez años. No reconoce la figura del operador que decide no actuar bajo relación de dependencia. No contempla las franquicias, las agencias, ni la utilización de marcas, aspectos que son eje central de nuestra modalidad de desarrollar el negocio cono lo venimos haciendo desde hace más de 10 años. No tener en cuenta estos aspectos sumamente relevantes afectan el derecho constitucional de trabajar y ejercer actividades lícitas de todos los operadores inmobiliarios que hoy trabajan bajo alguna de dichas figuras”; indicó.

“Por ello volvemos a reclamar que de manera urgente se interrumpa la consideración parlamentaria de una iniciativa que solo traerá perjuicios y atrasos, y se instale una verdadera mesa de diálogo”, finaliza.