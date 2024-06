Punta del Este ganó en la hora y de atrás

Rodrigo “Chino” Fernández

En un partido clave, Punta del Este se quedó con el triunfo ganando en la hora y de atrás. Por otro lado, Atlético Fernandino sigue jugando formidablemente y gana nuevamente, obteniendo el 100% de los puntos en disputa.

HABÍA QUE GANAR COMO SEA

Punta del Este tenía una “Final” por delante, en lo previo al partido ante Las Piedras de Chuy se preparó con todo para enfrentar este encuentro como si fuera una verdadera final ya que para ellos no había mañana, sí o sí había que ganar porque tenía un punto menos que sus rivales y el empate los dejaba fuera. El inicio del partido no fue nada favorable para los dirigidos por Sebastián Castelnoble, a los 3 minutos se abre el marcador con un verdadero golazo de Alan Caballero para Las Piedras, un tiro desde 35 metros que sorprende a Nicolás Saldaña por la velocidad que tomó el balón con el viento a favor y se le coló por encima para poner todo cuesta arriba, era el peor escenario posible en el arranque del partido.

Punta del Este empezó a confundir jugar rápido con jugar apurado, aunque buscaba el empate y tomaba la iniciativa del control del balón, no era preciso y tenía muchas imprecisiones tratando de hilvanar jugadas, también hay una jugada con polémica por una supuesta mano en el área de Las Piedras que el juez Yhoney Oberlay desestimó. El visitante se metió todo atrás, protegiendo su portería y lanzaba contragolpes tras largos pases que dejaba mano a mano a sus rápidos delanteros con los defensas puntaesteños, siendo muy peligrosos en cada uno de esos contragolpes. Saldaña se viste de héroe sacando un tiro libre que se metía arriba, y posteriormente Nicolás Maldonado empieza a desequilibrar por izquierda, pero de forma intermitente porque estaba bien marcado. Sobre el final del primer tiempo, el entrenador Castelnoble hace un cambio al darle ingreso a Pablo Gómez por Fernando Madruga poniendo dos hombres de área junto al “Toto” Héctor Duarte. En la última carga del primer tiempo Punta del Este metió la pelota en el área rival, tras una serie de rebotes y entrevero total, el centro delantero Duarte cabecea y la globa pega en el travesaño y no entra, terminó el primer tiempo y ganaba Las Piedras que era mucho más ordenado, sabiendo a la perfección cómo jugar un partido como este y hasta ahí lograba su objetivo.

LA REMONTADA

Punta del Este seguía jugando mal, se repetía en sus intentos con lanzamientos frontales y la defensa de Las Piedras siempre bien parada esperaba tranquila sacando todos los balones que se acercaban a su valla. Llegando a la mitad del segundo tiempo el golero Olid Martínez de Las Piedras tuvo un par de intervenciones importantes evitando el empate, al tiempo que los visitantes eran peligrosos jugando siempre al contragolpe y por indicación de su entrenador parándose con un 1-5-3-2, todos atrás. Hay una jugada de enorme fortuna para Punta del Este en el minuto 27 del 2do tiempo, el volante ofensivo Santana de Las Piedras tiene una jugada personal impresionante haciendo desparramar rivales y queda de cara al arco de Saldaña, su remate fue contenido a medias por el portero local, después da en el poste y no entra, se salvó el locatario que seguía con esperanza. Se iban los minutos, Las Piedras haciendo mucho tiempo en cada oportunidad que encontraba, eso hacía exasperar a los jugadores, cuerpo técnico e hinchas de Punta del Este que veían cada vez más complicado lograr la clasificación. Minutos finales, el juez Oberlay dio 12 minutos de descuento y estaba perfecto porque hubo demasiado tiempo perdido por parte del visitante, todo o nada para Punta del Este que fue al frente con mucha energía y el empate llega al minuto 49 del 2do tiempo gracias a un cabezazo del volante Román Tejera poniendo el 1-1, había que ir por otro gol más. En el minuto 52, cuando ya no quedaba casi nada de tiempo, el portero Saldaña gana un mano a mano ante el delantero Sequeira, el portero sale con la globa y desde fuera del área mete un bochazo al área rival y cuando iba en el aire hubo un momento de silencio total en el Parque Beverly Hills ya que todos contuvieron la respiración, todos menos Pablo Gómez que fue a por esa pelota y conectó con preciso cabezazo metiendo el 2do gol de Punta del Este para hacer estallar las gargantas de todos los simpatizantes locales que no paraban de saltar y festejar ese gol que les dio la clasificación a la siguiente fase. Terminó el partido, y por más que hubo muchas protestas del equipo de la frontera por los minutos de compensación otorgados fueron los necesarios a mi entender por la estrategia alevosa que emplearon haciendo perder tiempo en cada chance que veían tener. Para Punta del Este, del otro lado del terreno de juego era todo festejo, era abrazos y era felicidad, aunque no jugaron del todo bien se metieron en la siguiente fase y siguen en carrera.

En el otro partido de la serie M fue victoria amplia de Pan de Azúcar por 6-2 ante Punta del Diablo quedándose con la primera posición en la serie.



POSICIONES – SERIE M

PAN DE AZÚCAR 13

PUNTA DEL ESTE 12

LAS PIEDRAS 10

PUNTA DEL DIABLO 0



PUNTAJE PERFECTO

Atlético Fernandino ganó 6 partidos de 6 partidos jugados, es el club con mejor puntaje en todo el país en la primera fase de ambas divisionales y pasa a la siguiente fase con una nueva goleada a su favor, esta vez fue 3-0 ante Olimpia de Minas en su propio escenario. Los goles del Decano fueron obra del defensor Néstor Melo, Joaquín Rosas y Cristian Suárez. En este Campeonato han encontrado goles muchos jugadores del plantel.

En el otro encuentro de la serie L fue triunfo de Soca ante Las Flores de Zona Oeste por 3-0, el equipo vencedor logra de esta manera su clasificación.



POSICIONES – SERIE L

ATLÉTICO FERNANDINO 18

SOCA 12

LAS FLORES 6

OLIMPIA (MINAS) 0



¿CÓMO SIGUE?

En la Divisional “B” la siguiente Fase son cruces mano a mano entre los clubes clasificados, vamos a repasar los emparejamientos que tienen que ver con los equipos de Liga Mayor. Atlético Fernandino se verá las caras con Las Piedras de Chuy, quienes fueron rivales de Punta del Este en la Serie M, mientras que Punta del Este deberá enfrentar a Lito de Minas en la siguiente fase. Enhorabuena para los dos clubes que siguen en competencia.