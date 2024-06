Rodrigo Blás: “mi sueño es gobernar Maldonado y transformar la tierra que amo sin dejar a nadie atrás”

El pre candidato nacionalista Rodrigo Blás realizó su acto de cierre de campaña luego de recorrer el departamento con una larga caravana de autos que tuvo salida en Gregorio Aznárez. En el acto, agradeció, emocionado, la demostración y aseguró que redoblaba el compromiso de seguir adelante para transformar el departamento que lo vio nacer, al que ama y sin dejar a nadie atrás.

El senador Luis Alberto Heber abrió el acto de cierre remarcado que no podía dejar de acompañar a Rodrigo y resaltó su trabajo político en ambas cámaras del parlamento, pero también su compromiso para con Maldonado.

Recordó que cuando inició este período de gobierno y era ministro de Transporte y Obras Públicas, “Rodrigo fue el primero en ir a golpear su puerta para pelear por incluir en el presupuesto nacional las obras viales que necesitaba la zona oeste del departamento para bajar la siniestralidad y mejorar la circulación”. El senador culminó su oratoria aconsejando votar a Blás porque el departamento “merece tenerlo como intendente”.

Por su parte, Blás comenzó su discurso con palabras de agradecimiento por la demostración de la gente que, desde Gregorio Aznárez hasta Maldonado, acompañó y saludó la caravana y participó en el cierre de campaña. La calificó como una “tremenda demostración” de cariño, apoyo y confianza que, remarcó, obliga a aumentar el compromiso que construyó junto a la gente desde hace muchos años. Blás saludó a todos los precandidatos a presidente de su partido y les aseguró que “en Unión y Cambio tienen un enorme bastión para defender a un gobierno que merece continuar”.

También saludó al intendente Antía, con quien, recordó, eran compañeros de tantos años y le agradeció por haber permitido que su sector sea parte de esta gestión que le deja a Maldonado una base firme para pensar en un mañana con más desarrollo, que requiere el impulso y fuerza de lo nuevo.

Asimismo, tuvo palabras de saludo para los demás precandidatos a la intendencia del partido ya que “todos van a dar la lucha por el futuro de Maldonado”.

Pacto con la gente

“No tenemos un pacto de dirigentes, tenemos un enorme pacto con la gente”, expresó Rodrigo Blás. Explicó que ese compromiso se construyó de a uno y es un compromiso directo que lo obliga a dar respuestas a cada persona con la que, a lo largo de tantos años, compartió momentos y distintas instancias de la vida.

Pero también “con los que están acá, con los que están en su casa, con los que nos votan y con los que no, asumimos el compromiso de que nos den su confianza y haremos lo mejor pare el departamento y su gente”, dijo, a la vez que hizo una referencia especial a “aquellos que siguen esperando” y deben ser contemplados.

“Si me dan cinco años para gobernar, créanme que les voy a dar un Maldonado más amplio, más fuerte, más potente, más seguro, más justo para todos y en el que podamos hacer realidad nuestros sueños”, agregó Rodrigo Blás.

Además, hizo hincapié en que también es necesario generar más riqueza, bien distribuida, a la vez que impulsar el crecimiento y la inversión con respuestas rápidas y criterios más simples. En ese sentido, un desafío a encarar será unir la zona rural de Maldonado con la zona costera.

Un sueño colectivo

Rodrigo Blás sostuvo que cuando se vota se mira al futuro, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta los antecedentes y hacia dónde se quiere ir.

“Es tiempo de darle a Maldonado una visión más global y por eso tenemos más de 450 personas trabajando en el Instituto IDEAS y también tenemos el mejor equipo político”, afirmó.

En esa línea, agregó que “es muy difícil gobernar un departamento si no se lo conoce ni a su gente” y remarcó que un gobernante no necesita que la gente lo conozca, sino que es el gobernante el que tiene que conocer a la gente”.

“Estoy acá porque así lo siento, no porque me manden estar; los que mandan son ustedes”, dijo Blás a los presentes en el acto.

“Conocemos a Maldonado más que ninguno porque lo hemos recorrido con ustedes por 35 años”, continuó. “Mi sueño no es ser intendente; mi sueño es gobernar el departamento para transformar la tierra donde nací y poder devolver el cariño que me ha dado la gente”.

“Amo a Maldonado, a su gente y esa gente merece devolverles con más brillo, con más ganas, con más prosperidad todo lo que nos ha dado”.

Rodrigo Blás le pidió a la gente la confianza para hacer posible, mediante el voto, “el sueño colectivo de ser parte del mañana a construir entre todos” para que “cada pueblo de Maldonado sea más, cada barrio vaya a más, cada niño que está solo, cada laburante que no puede, y todos seamos más porque Maldonado da para todos”.

“Vamos por este triunfo, vamos por más compromiso y vamos desde el amor y la confianza de dejar todo en la cancha”, finalizó.