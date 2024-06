Miguel Abella está “convencido” que ganará la interna dentro de Todos por Maldonado

El precandidato Miguel Abella participó de un encuentro con la lista 5020 y allí se mostró seguro que lo que muchos le decían, ahora se transformó en realidad, que “ganará el domingo 30 y conducirá Maldonado llevando adelante una obra totalmente distinta a lo realizado”, ya que le pondrá una impronta social de cercanía con la gente.

El candidato aseguró que finalizará todos los proyectos y obras que el intendente Enrique Antía no podrá culminar por falta de tiempo y procurará que esa gran obra lleve su nombre.

Sostuvo que tiene cinco años para romper barreras y reiteró que piensa gobernar involucrando a todas las fuerzas políticas del departamento porque se tienen que convencer que hay que gestionar para el 100% de la población.

Límites y respeto

Se mostró partidario de trabajar con los jóvenes, adultos mayores y niños. En particular, sobre los jóvenes, señaló que les dará un lugar y no les prohibirá, sino que les dará responsabilidades y les enseñará límites y respeto.

También afirmó que llegará a la intendencia sin compromisos políticos y que cuando se siente a gobernar tampoco los tendrá, porque no piensa ir por la reelección ni llegar más allá del 2030, dado que estará dedicado a la gestión y haciendo lo que tiene que hacer.

“Solo aspiro a que cuando me vaya en 2030 quede una semilla plantada para continuar la obra” concluyó.