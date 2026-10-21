Maldonado: las rapiñas cayeron un 54% entre enero y setiembre, pero los homicidios aumentaron un 36%

El Ministerio del Interior presentó las cifras oficiales de criminalidad correspondientes a los primeros nueve meses de 2026 en el departamento. El informe revela un escenario dual para la seguridad pública local: se consolidó una histórica y sostenida reducción del 54,28 % en las rapiñas, marcando uno de los mejores desempeños del país bajo la gestión del comisario Víctor Trezza, mientras que los homicidios dolosos experimentaron un incremento del 36,4 %, alcanzando los 15 casos, asociados principalmente a conflictos y ajustes de cuentas entre delincuentes.



Rapiñas bajaron más de la mitad

El Ministerio del Interior registró 107 rapiñas en el departamento de Maldonado entre enero y setiembre de 2026, contra 194 en el mismo período de 2025. La reducción de 87 casos equivale a una caída de 54,28 %, consolidándose como la baja más significativa entre los delitos de mayor impacto ciudadano relevados en el departamento.

Sobre una base de 273 días calendario en cada período, el promedio diario de rapiñas pasó de 0,71 en 2025 a 0,39 en 2026. Esto significa que en los primeros nueve meses del año en curso se cometió menos de una rapiña cada dos días y medio. Los datos estadísticos ubican a la Jefatura de Policía de Maldonado como una de las de mejor desempeño del país en la reducción de este indicador, bajo el trabajo sostenido del equipo liderado por el jefe de Policía, comisario Víctor Trezza.

Evolución trimestral de las rapiñas



El descenso fue sostenido durante el primer semestre y mostró una leve recuperación en el tercer trimestre:

• Primer trimestre: Marcó 33 rapiñas en 2026 (una caída de 55,4 % respecto a las 74 del mismo trimestre de 2025).

• Segundo trimestre: Registró 31 casos en 2026 (una baja de 53 % frente a las 66 de 2025).

• Tercer trimestre: Registró 43 casos en 2026 (un descenso de 20,4 % frente a las 54 de 2025). Si bien este trimestre mostró un repunte respecto a los dos anteriores, se mantuvo muy por debajo de los valores del año anterior.

Distribución horaria, días y víctimas

El análisis de las 107 rapiñas de 2026 según tramos horarios revela que la mayor concentración se produce en el período nocturno y de madrugada: 50 casos (46,7 %) ocurrieron entre las 22:00 y las 05:59 horas. El tramo vespertino (14:00 a 21:59) registró 37 casos (34,6 %) y el diurno (06:00 a 13:59), 20 (18,7 %).

Por día de la semana, el lunes concentró la mayor cantidad de hechos con 20 casos (18,7 %), seguido por el martes con 19 (17,8 %) y el sábado con 17 (15,9 %). El viernes fue el día con menor incidencia, reportando 11 casos (10,3 %).

El 80 % de las rapiñas (86 casos) se consumó efectivamente, mientras que 21 (20 %) quedaron en grado de tentativa.

Las víctimas más frecuentes fueron transeúntes, con 56 casos (52,3 % del total). Los comercios representaron el segundo tipo más afectado con 19 rapiñas (17,8 %), seguidos por casas de familia con 11 (10,3 %). Motociclistas sumaron 6 casos (5,6 %), repartidores 3 (2,8 %), menores y taximetristas 2 cada uno (1,9 %), y ómnibus 1 caso (0,9 %). Otros tipos de víctima agruparon 5 casos (4,7 %).

Por jurisdicción policial, la Seccional 1.ª de Maldonado concentró el mayor volumen de rapiñas con 40 denuncias (37,4 % del total departamental), seguida por la Seccional 6.ª con 27 (25,2 %) y la Seccional 3.ª con 12 (11,2 %). Las seccionales 10.ª y 11.ª registraron 7 casos cada una (6,5 %), la 12.ª y la 2.ª sumaron 5 cada una (4,7 %), la Prefectura 2 (1,9 %) y la Seccional 8.ª 1 caso (0,9 %).



Incremento en los homicidios

En contrapartida a la baja de las rapiñas, las autoridades registraron 15 homicidios consumados en Maldonado entre enero y setiembre de 2026, frente a 11 en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento del 36,4 %. A pesar del incremento en la cantidad de casos, el nivel de respuesta policial se mantuvo alto, alcanzando un 87 % de aclaración: 13 casos fueron aclarados por la Policía y 2 permanecen sin resolver.



Perfil de los hechos y motivos

El motivo predominante en los homicidios fue el ajuste de cuentas o conflicto entre delincuentes, con 10 casos (66,7 %). Por su parte, la violencia doméstica explicó 2 homicidios (13,3 %) y los altercados espontáneos representaron 1 caso (6,7 %).

El 73 % de los homicidios se cometió con arma de fuego. En cuanto al lugar del hecho, 11 casos (73 %) ocurrieron en residencias y 7 (46,7 %) en la vía pública o espacios abiertos. Los días sábado y domingo concentraron más de la mitad de los hechos (26,7 % cada uno). El tramo horario de mayor incidencia fue el diurno: 7 casos (46,7 %) ocurrieron entre las 06:00 y las 13:59 horas.

Perfil de las víctimas y jurisdicciones

Las víctimas fueron en su mayoría hombres (80 %) de entre 29 y 38 años, rango que abarcó al 53,3 % del total. El 73 % de los fallecidos tenía antecedentes penales. Por jurisdicción policial, la Seccional 1.ª concentró el mayor número de casos con 5 homicidios (33,3 %), seguida por la Seccional 6.ª con 3 (16,7 %), mientras que las seccionales 2.ª y 11.ª registraron 2 casos cada una (13,3 %).