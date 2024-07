Un domingo lleno de fútbol

Rodrigo “Chino” Fernández

Los líderes Ituzaingó y San Carlos ganaron nuevamente, continuando con puntaje perfecto, importantes victorias de Artigas Juniors y Peñarol Maldonado y sigue la crisis en Libertad.

Repasamos los resultados de esta fecha a continuación.

UN PARTIDO CHIVO QUE EL DECANO CAROLINO SACA ADELANTE

San Carlos logra vencer 2-1 a Defensor como visitante en el Parque Antonio Grossi Dutra, logrando un triunfo muy difícil en una cancha que va a ser complicada para todos los visitantes que jueguen ahí esta temporada. El primer tiempo fue bastante parejo y con pocas emociones, mientras que en el segundo tiempo llegaron las emociones. A los 52 minutos llega el primer gol del partido tras un penal a favor de San Carlos, lo ejecutó Eduardo Chocho y fue contenido por el portero Enzo Rodríguez, pero en el rebote Chocho aprovecha para reventar el arco y abrir el marcador.

El empate llega rápidamente en este partido, a los 56 minutos un centro al área de San Carlos y Andrés Martínez baja la pelota habilitando a Kevin Sueldo que más ágil que toda la defensa rival define notable ante la salida del portero Juan Manuel Lladó para empatar el juego.

El segundo gol de San Carlos llega a los 61 minutos por intermedio de Leandro Dalmao cuando el lateral derecho Anthony Faller logra mandar el balón al medio tras una pirueta, en primera instancia Eduardo Chocho cabecea el balón y fue atajado por Rodríguez y en el rebote Dalmao logra conectar de emboquillada el segundo gol del equipo visitante.

El final del partido fue con el Violeta yendo al frente buscando el empate desesperadamente y del otro lado San Carlos defendiendo el resultado con todas sus piezas en su campo, el equipo de Diego Sienra pudo sostener la ventaja y se llevó los 3 puntos para seguir siendo líder.

MEDIA DOCENA DE GOLES EN EL PARQUE SAN RAFAEL

Ituzaingó jugó en el Parque San Rafael ante Alianza Cinco y lo venció contundentemente por un extraordinario 6-0, un resultado que muestra a las claras el excelente momento que la Verde Peninsular atraviesa. Los goles de este partido fueron convertidos por Alfredo Dinelli en tres ocasiones, uno de ellos de tiro penal, doblete de Gonzalo Gadea y el restante fue del volante ofensivo Jorge Recarey completando la media docena de goles.

Lo dicho, Ituzaingó está en un excelente momento grupal y tiene puntaje perfecto en el arranque del Torneo Clasificatorio con 4 triunfos en 4 partidos jugados. Por otro lado Alianza Cinco recibe una goleada en su contra que enciende todas las alarmas, ya que es la segunda consecutiva tras haber perdido por goleada ante Atlético Fernandino días atrás, y ahora transita en la parte baja de la tabla de posiciones siendo el equipo que más goles en contra ha recibido en lo que va del certamen con 14 goles en su propia valla.

ARTIGAS JUNIORS SE LLEVA EL CLÁSICO DE BARRIO POR LA MÍNIMA

En el Parque Marino Calabuig se enfrentaron nuevamente dos clubes vecinos y que se llevan muy bien, Artigas Juniors le ganó 1-0 a Barrio Rivera “33” frente a un muy buen marco de espectadores. El gol del equipo locatario fue convertido por Washington Gutiérrez mediante un tiro penal a los 23 minutos del primer tiempo. Una victoria muy importante para Artigas Juniors que le permite posicionarse momentáneamente detrás de los líderes del certamen, para Barrio Rivera “33” es una derrota dolorosa ya que siguen en la parte baja de la tabla de posiciones sin conocer el triunfo hasta el momento en el arranque del Torneo Clasificatorio.

EN EL PARQUE SPORTCENTER SIEMPRE HAY MUCHOS GOLES

Peñarol Maldonado es el único club que cuenta con su escenario con pasto sintético, este factor es clave para entender como siempre que juega de local el equipo logra una cantidad de goles considerable, no solo el Manya sino también los rivales pueden realizar mejor juego y llegar a la red con mayor frecuencia, no es de extrañar que prácticamente siempre haya resultados abultados. Esta vez no fue la excepción al vencer Peñarol Maldonado 4-2 a San Martín. Los goles del Aurinegro fueron convertidos por Maicol Araújo en dos ocasiones, Franco Furtado y Bryan Baptista, mientras que para el equipo “Santo” los goles fueron obra de Axel Díaz y Maximiliano Pérez. Peñarol Maldonado llega a su segundo triunfo en 4 partidos jugados, una campaña que por ahora tiene altos y bajos, se posiciona en la mitad de la tabla con fuertes pretensiones de meterse entre los ocho clubes que irán por el título de la Temporada 2024 en Liga Mayor.

Por el lado de San Martín no ha sido un arranque favorable consiguiendo hasta ahora solo el 33% de los puntos que ha disputado por lo que deberán mejorar si quieren zafar del cuadrangular por la Permanencia.

YA NO SOS EL MISMO

Es oficial, Libertad está metido en una crisis deportiva que comienza a preocupar a sus hinchas, en esta 4ta fecha empató como local ante Colón en el Estadio Álvaro Pérez por 1-1, un resultado que deja a ambos equipos muy abajo en las posiciones, a ninguno de los dos le sirvió dividir honores. El gol de Libertad fue convertido por el delantero Agustín Giosa de tiro penal a los 51 minutos, había comenzado ganando Colón a los 45+3 del primer tiempo mediante un magistral tiro libre de Luis Morales. Es muy llamativo el inicio de temporada del pentacampeón Libertad que solamente ha logrado 1 triunfo en 4 presentaciones por Liga Mayor, si bien es cierto que sigue en competencia aún en la Copa Nacional OFI – Divisional “A” es quizás un inicio en lo local que nadie pensaba presenciar.

Colón por su parte no tiene el arranque esperado y es uno de los colistas del certamen, este empate como visitante ante un rival que en lo previo significaba uno de los más fuertes de la Liga puede empezar a dar vuelta la campaña del equipo para empezar a sumar y tratar de colarse en los 8 clubes de arriba y escaparle al fantasma del descenso en el cuadrangular de Permanencia.

SE COMPLETA LA FECHA EL MIÉRCOLES 17

En el Parque Beverly Hills, el próximo miércoles se va completar la 4ta fecha con el encuentro entre Punta del Este y Atlético Fernandino, ambos vienen con 4 puntos en la tabla de posiciones donde transitan deambulan en la mitad de la misma, un partido muy atractivo entre dos equipos con buen funcionamiento por lo que se espera que sea una contienda deportiva con muy buen marco de público y con un trámite de buen fútbol.

TABLA DE POSICIONES

ITUZAINGÓ 12 PTS (+13) SAN CARLOS 12 PTS (+5) ARTIGAS JUNIORS 7 (+1) PEÑAROL MALDONADO 6 PTS (+1) PUNTA DEL ESTE 4 PTS (+3) ATLÉTICO FERNANDINO 4 PTS (+1) LIBERTAD 4 PTS (0) DEFENSOR 4 PTS (-2) SAN MARTIN 4 PTS (-5) ALIANZA CINCO 3 PTS (-12) COLÓN 2 PTS (-2) BARRIO RIVERA “33” 2 PTS (-3).



RESULTADOS – SUB 20 ESPECIAL: ARTIGAS JRS. 2-2 B° RIVERA “33” – ALIANZA CINCO 1- 9 ITUZAINGÓ – PEÑAROL MDO. 1-0 SAN MARTÍN – LIBERTAD 3-2 COLÓN – DEFENSOR 0- 1 SAN CARLOS.

TABLA POSICIONES – SUB 20 ESPECIAL

SAN CARLOS 12 PTS (+7) ITUZAINGÓ 10 PTS (+16) PEÑAROL MDO. 10 PTS (+9) ATLÉTICO FNO. 9 PTS (+15) PUNTA DEL ESTE 9 PTS (+12) DEFENSOR 6 PTS (+1) LIBERTAD 3 PTS (- 3) ARTIGAS JRS. 2 PTS (-5) SAN MARTÍN 1 PT (-7) B° RIVERA “33” 1 PT (-7) COLÓN 0 PTS (- 7) ALIANZA CINCO 0 PTS (-31