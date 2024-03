Vecinos del Este del arroyo Maldonado reclaman mejoras en el Camino Eguzquiza

En los últimos años ha habido un notorio incremento en la cantidad de habitantes permanentes en la zona de chacras de La Barra. Los barrios privados como Pueblo Mío Manantiales, Pueblo Mío Golf, Puerto Ketzal, El Quijote, Fasano, Miramar Acres, sumados a los existentes sobre la Ruta 104, ya no solo son ocupados en época estival. Todos ellos, o la gran mayoría, utilizan el Camino Eguzquiza y doblan por el camino del Golf hasta la Ruta 104, para evitar así cruzar por La Barra y Manantiales. Además de los barrios privados, también se ha incrementado la población estable por fuera de ellos y la gran cantidad de trabajadores que viven en San Carlos y que utilizan esta vía de tránsito para ir y venir de su casa a su lugar de trabajo. Y durante los fines de semana ese tránsito crece, ya que hay varias chacras y salones donde se realizan eventos.

A esto se ha sumado, desde que el puente de La Barra no permite el tránsito pesado, la presencia de camiones de tres ejes con materiales para las obras existentes al Este del arroyo Maldonado.

Sin embargo, según sostienen los vecinos, “el camino parece un circuito de rally”. Y aunque cada pozo nuevo que aparece se arregla, siempre queda por arriba del poquísimo asfalto original, generando desniveles por todos lados.

A oscuras

Pero según los testimonios, “el día no es lo peor, lo peor es a la noche” cuando la ruta literalmente “no tiene luces”. Una parte del trayecto tiene árboles de gran altura al costado del camino, “hay un puente que se angosta sin ningún tipo de cartel o marca, alguna que otra motito sin luces, y si todo esto no fuera suficiente no tiene líneas pintadas ni en el centro ni en los costados”.

“Esto último es lo peor, por eso llegar a destino es un tema de suerte. Es inevitable pensar que en algún momento ocurrirá un accidente”, reflexiona uno de los vecinos. “Todo esto hace que el Camino Egusquiza sea intransitable”, dijeron. Ahora, los denunciantes planean recolectar firmas para presentar ante las autoridades solicitando que la vía de tránsito sea mejorada.