Con gran éxito se desarrolló el primer “Ateneo del Plata” en Enjoy Punta del Este

Cerca de ciento cincuenta asistentes se dieron cita el pasado sábado en Enjoy Punta del Este para participar del primer “Ateneo del Plata”. Bajo el título “Las Claves Políticas de Uruguay y Argentina”, reconocidos exponentes y periodistas políticos de ambos países se reunieron para compartir sus perspectivas y reflexiones sobre los temas más relevantes que definen el rumbo de la región. El evento contó con la participación de distinguidos analistas políticos argentinos, como el prosecretario de Redacción de La Nación de Buenos Aires, Luis Cortina y el columnista de La Nación y de Odisea de LN+, Daniel Bilotta, quienes ofrecieron valiosas reflexiones sobre la realidad y perspectivas de Argentina. Por Uruguay y sobre el ciclo electoral 2024-2025, expuso Nelson Fernández, periodista uruguayo, columnista de LA Nación y gerente de noticias de Canal 10 de Montevideo. Durante la conferencia se abordaron los desafíos del gobierno de Milei, así como las alianzas que el presidente argentino viene llevando adelante. También se realizó un análisis del ciclo electoral 2024-2025 en Uruguay.

“Muñeca política”

“A pesar del discurso fundamentalista, se empieza a observar una mayor muñeca política en el equipo económico y, también, en el presidente (de Argentina), por lo que la expectativas está centrada en la votación de la ley de reformas”, dijo Cortina.

También hablando sobre el país vecino, Bilotta sostuvo que la oposición dialoguista tratará de que estén los votos para esa ley, al menos para que Milei no tenga excusas para justificar resultados no deseados. Bilotta explicó la importancia del conurbano bonaerense en la toma de decisiones políticas de Argentina por la influencia que tiene esa zona de predominio peronista.

En contraposición a una realidad argentina de fragmentación política, Nelson Fernández expuso sobre Uruguay y dijo que el país tiene una ventaja comparativa en la región en el destaque de estabilidad democrática, “que debe cuidarse”.

“Esta conferencia ha sido una oportunidad única para comprender mejor los desafíos y oportunidades que enfrentan Uruguay y Argentina. Nosotros, como referentes del destino, y contemplando el particular año que estamos atravesando desde lo político, nos parece importante poder generar estas instancias de información calificada, análisis y opinión, y volcarla a nuestra comunidad, como un aporte a la ciudad.”, comentó Javier Azcurra, director de Ventas y Relaciones Institucionales de Enjoy Punta del Este.

Y agregó: “Estamos muy agradecidos por la participación de nuestros distinguidos panelistas y por el interés demostrado por todos los asistentes, en esta primera actividad de varias que realizaremos a lo largo del año”.





Habrá más

Esta actividad se enmarca en un ciclo de eventos que Enjoy Punta del Este estará llevando adelante a lo largo del año, con el objetivo de “acercar a la comunidad instancias que aporten información calificada, análisis y debate en un año electoral, en línea con su compromiso constante con el destino”.

La próxima actividad será el martes 4 de junio, 8:30 horas, junto al CED (Centro de Estudios para el Desarrollo), quienes presentarán su “Análisis de Coyuntura política y económica” de la mano de su presidente el Ec. Hernán Bonilla e Ignacio Suasnábar, director de Equipos Consultores.