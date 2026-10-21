Empresarios reclaman al Mides respuestas urgentes por personas en situación de calle ante el inicio de la temporada

En las últimas horas, representantes del sector privado mantuvieron un encuentro con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, con el objetivo de transmitir la honda preocupación que existe en el sector, por el incremento de personas en situación de calle en los principales puntos del balneario y la necesidad de activar mecanismos de respuesta rápida.

El presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Sebastián Raña valoró positivamente la apertura al diálogo y la receptividad del secretario de Estado pero el sector privado considera que los tiempos del gobierno no compasan la urgencia que demanda la cercanía de la temporada estival.

Según informó la emisora FM GENTE, durante la reunión celebrada este martes 20 de octubre, los empresarios hicieron especial hincapié en el impacto negativo que este escenario genera sobre la marca Punta del Este. No obstante, Raña aclaró que los planteos comerciales no pretenden desconocer la profunda complejidad humana, social y habitacional que rodea a las personas que se encuentran en esta vulnerabilidad.

“Nosotros tenemos una gran vidriera que es la que realmente tenemos que cuidar”, señaló el titular de la Corporación Gastronómica a la emisora local, en referencia directa a la altísima exposición turística, residencial y mediática que caracteriza al principal balneario uruguayo durante los meses de verano.

Diálogo y la aplicación de la Ley de Faltas

Por su parte, tal cual informó Correo de Punta del Este en su pasada edición, el ministro Civila detalló a la delegación empresarial las líneas de acción que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) viene ejecutando en el departamento de Maldonado, así como los nuevos planes de contingencia que se encuentran actualmente bajo evaluación técnica.

Uno de los ejes centrales del intercambio estuvo enfocado en la aplicación efectiva de la Ley de Faltas en el espacio público. Sobre este punto, Raña transmitió que el Mides prevé un horizonte de definiciones y coordinaciones a muy corto plazo para optimizar el uso de esta herramienta legal.

A pesar de las buenas intenciones puestas sobre la mesa, el empresariado insiste en que las respuestas deben materializarse de forma inmediata en territorio. “No queremos correr el problema de atrás, el problema lo tenemos hoy”, enfatizó de forma tajante el representante gastronómico, reiterando que la meta es ordenar la situación antes de que comience el flujo masivo de visitantes.

Desafíos del crecimiento demográfico

El encuentro concluyó con un balance agridulce para los privados. “No solucionamos nada, pero entablamos un ida y vuelta y se llevó nuestra gran preocupación”, resumió Raña a FM GENTE, evidenciando que el encuentro funcionó como un canal de desahogo pero no arrojó soluciones ejecutivas de aplicación inmediata.

Para la gremial empresarial, este fenómeno social está directamente ligado al explosivo crecimiento demográfico y de infraestructura que han experimentado las ciudades de Maldonado y Punta del Este a lo largo de la última década. Esta expansión sostenida genera nuevos y complejos desafíos de gestión y convivencia que las autoridades públicas deben resolver de forma articulada.

Ante este panorama, desde las cámaras y corporaciones locales se remarcó la importancia estratégica de sostener estos ámbitos de articulación público-privada, considerando el peso fundamental que tiene la actividad turística e inmobiliaria del departamento en la economía y el producto bruto de todo el país.



En base a FM Gente