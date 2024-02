Fiscalía decide imputación en el caso del homicidio del empresario cannábico

Al tiempo que la fiscalía prepara el pedido de formalización de la investigación de la muerte del empresario cannábico Gonzalo Aguiar, de 46 años, y la defensa de la matadora apela a un caso de defensa propia, el juez penal de 4º turno, Sebastián Amor llevó adelante a media tarde de la víspera la audiencia de control detención de la autora de los disparos que terminaron con la vida de su ex pareja.

En esta audiencia, sin ingresar a los temas de fondo de la investigación, el magistrado de turno interroga al detenido sobre el caso que investiga la fiscalía, si fue bien tratado durante su detención, si fueron respetados sus derechos y si tuvo acceso a un abogado defensor.

Esta instancia debe ocurrir dentro de las primeras veinticuatro horas del momento en que fue detenido, lo que se conoce en la jerga judicial como “cortar las veinticuatro horas”.

Por eso, habrá que esperar las próximas horas cuando la fiscalía pida por escrito su solicitud al juez de turno de formalizar la investigación de la muerte de Aguiar. Ahí será cuando la fiscalía relate los hechos y exponga su teoría del caso de lo que ocurrió en la madrugada de este lunes en la suntuosa casa del barrio Cantegril de Punta del Este.

En la madrugada

La información de la Policía, conocida en la mañana de la víspera, sostuvo que alrededor de las 04:00 de este lunes una llamada por el servicio 911 alertó de lo sucedido en una casa ubicada en la esquina de las calles Mar del Coral y Mar Chiquita. Los primeros efectivos en llegar al lugar encontraron a un hombre de 46 años, Gonzalo Aguilar, herido en el tórax por lo que de inmediato pidieron la presencia de una equipo de emergencia médica móvil. El personal médico llegó solo para constatar el fallecimiento del hombre por herida de arma de fuego con shock hipoglucémico.

La llamada fue realizada por la misma denunciante a su vez ex pareja del fallecido con quien tienen un hijo de siete meses. La mujer sostuvo que su ex pareja ingresó de forma violenta a la casa luego de forzar la puerta principal de la misma. Una vez en el interior de la vivienda se produjo una discusión entre ambos que terminó cuando la mujer tomó una pistola nueve milímetros de su propiedad y le efectuó varios disparos a quemarropa. El hombre, según la mujer, le exigió a viva voz la entrega del menor. Esto generó la reacción de la mujer que echó mano a una pistola nueve milímetros “Glock” y le efectuó cuatro disparos que terminaron con la vida de su ex esposo. Afuera, en la camioneta Jaguar color blanco en la que llegó el occiso, aguardaba su nueva pareja.

Hasta ahí el relato de la autora de los disparos. Su testimonio fue secundado por un testigo que en ese momento se encontraba en la vivienda la que había alquilado a la víctima. Los dos quedaron detenidos y puestos a disposición de la justicia.

Su abogado defensor sostuvo que su cliente no tuvo más remedio que accionar el disparador del arma para parar a su ex esposo que fuera de sí se le venía encima. Un caso de legítima defensa incompleta. La fiscalía fijará su posición esta tarde durante la audiencia de formalización del caso. La detención de la autora de los disparos apunta a que la fiscalía le impute un delito de homicidio especialmente agravado por el vínculo o bien acceda a tomar partido por la versión de la mujer y liquidar el caso mediante un juicio abreviado.

Cantante y experta en armas

La autora de los disparos que terminaron con la vida de Aguiar, se exhibe en las redes sociales circulando en autos de alta gama, cantando y efectuando disparos con armas automáticas y pistolas nueve milímetros. La autora de los disparos es propietaria con tenencia legal y porte de armas de dos pistolas nueve milímetros. Durante el copamiento de la mansión registrado el 3 de febrero de 2023, los autores del mismo se llevaron un cuantioso arsenal compuesto por fusiles de asalto, pistolas nueve milímetros y abundante munición.

Lamborghini “Huracán”

Un costoso Lamborghini “Huracán Spider” con un poderoso motor de 610 caballos de fuerza es uno de los autos más lujosos que circulan por Punta del Este. Desde hace algunas semanas el auto se encontraba estacionado frente a la casa exhibiendo un fuerte golpe en la parte delantera izquierda. Este automóvil en Miami se vende en más de 300 mil dólares. “Al señor lo vi durmiendo varias veces en el interior del auto”, contó un menor que reside en el barrio. El auto luce matrícula de Ontario, Canadá y si no hay autorización emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, seguramente será incautado por la Dirección Nacional de Aduanas por la presunta comisión de un delito de infracción aduanera de contrabando. La víctima circulaba en una camioneta “Jaguar” de costoso valor.