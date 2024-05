Junta Departamental votó excepción para construir un edificio de 99 apartamentos en La Barra

En la última sesión de la Junta Departamental los ediles del Frente Amplio solicitaron que dos proyectos inmobiliarios que requerían excepciones para su construcción volvieran a ser tratados en la Comisión de Obras, sin embargo, el planteo fracasó porque el Partido Nacional votó negativo. The Collete 2 y un bloque de 99 apartamentos detrás del hotel Montoya, en La Barra, “fueron aprobados sin la información necesaria”, denuncian desde el Frente Amplio.

La semana pasada la Junta Departamental votó la excepción del proyecto The Collete 2 que prevé la construcción de un bloque de 20 metros de altura en un lugar donde se pueden construir 7 metros. Por esta razón, este martes los ediles frenteamplistas solicitaron que volviera a considerarse dicha aprobación. “El Partido Nacional había resuelto coartar la posibilidad de debatir un tema tan sensible e importante”, dijo el edil Joaquín Garlo en una entrevista brindada a la emisora local FM Gente.

“Un proyecto que está excepcionado en todos los parámetros que establece la norma y fue realmente una situación vergonzosa para la Junta”, agregó.

Otra más

Este martes la Junta Departamental aprobó una nueva excepción, un bloque de 4 pisos con 99 apartamentos detrás del Hotel Montoya de La Barra (el proyecto es llevado a cabo por la misma empresa anónima que gestiona el shopping OH!) y nuevamente los ediles frenteamplistas solicitaron que volviera a la Comisión de Obras.

“Imagínese atrás del hotel Montoya, sobre una calle de 17 metros, un monstruo de 99 apartamentos en un lugar que presenta importantísimos problemas de tránsito en el verano, donde también hay problemas de saneamiento y de agua potable”, señaló Garlo.

El edil dijo que el mencionado proyecto no tiene “ningún tipo de informe técnico favorable”. En el expediente hay un informe realizado por la directora general de Urbanismo de la Intendencia de Maldonado, Soledad Laguarda, donde indica que “el proyecto no cumple con ninguna norma”, indicó Garlo. “Es lo único que dice. No dice ni que si ni que no”.

“Lo que planteamos (en la sesión de la Junta) es que esto no podía considerarse en estas condiciones, que teníamos que recabar más información para adoptar una decisión seria y responsable porque no se trata de levantar la mano y que al otro día aparezcan 99 apartamentos en La Barra”, denunció.

“Estamos hablando del desarrollo y futuro de nuestro balneario (…) No logramos dimensionar el alcance de las decisiones que la Junta toma en este sentido”, expresó.

Fuente: FM Gente