Maldonado Liga Mayor es el Campeón del Este

Rodrigo “Chino” Fernández

UN PRIMER TIEMPO QUE PARECÍA UNA PESADILLA

Al mejor estilo de película de terror encontramos con sorpresa como en el primer tiempo Maldonado no dio pie en todo el primer tiempo, por su parte Lavalleja mucho más decidido e intenso apretó la salida de la Blanca, llegaba una y otra vez con peligro sobre el arco de Nieves, y no solo eso, sino que también los de las sierras eran muy “bichos” haciendo enojar a los de Alcoba que si bien quizá tenían más técnica y juventud, carecían de las “mañas” que se obtienen con la experiencia recorrida.

LLEGARON LOS GOLES Y EL DESCONCIERTO

Lavalleja era más, Germán Fernández y Gabriel Chaine estaban teniendo un arranque de partido impresionante, acompañados por Emiliano Bonilla, quien esta vez estaba recostado por la derecha a diferencia del partido anterior, formaban un trío de avanzada con un nivel superlativo en los primeros minutos gracias a una presión alta que complicaba la salida con pelota del locatario, y después con balón encontraron asociaciones destacadas con Jonathan Pérez que llegaba desde atrás, y en una de esas jugadas llega un centro al área de Maldonado desde la derecha a la izquierda para que en el minuto 9 explote el zurdazo de Pérez y las gargantas minuanas en la tribuna de la calle Melchor Maurente, era el 1-0 para la visita que era justo. Eran minutos de desconcierto para Maldonado, el equipo en la cancha se lo veía como atado, como el boxeador que siente el golpe y busca aire, no estaban bien y eso lo aprovechó Lavalleja cuando llega al minuto 18 el segundo gol de los minuanos. Una pelota que nuevamente cae en el área de Maldonado tras un corner que fue tocado en corto, el delantero Gabriel Chaine saltó prácticamente solo cerca del arco rival y conectó el frentazo para igualar la serie y festejarlo con su gente, era el 2-0 en el partido, pero habría aún más.

Desconcierto, malestar, sorpresa, estupor en quienes desde la tribuna principal observaban el encuentro, una tribuna colmada de ilusiones que parecían desvanecerse en la noche de marzo en San Carlos, todo eso se convirtió en mucho malestar cuando Lavalleja casi encuentra otro gol que fue sacado en la línea por la defensa de Maldonado, que estaba al borde del abismo. Y como señalamos, había más cuando en el minuto 34 y tras un tiro libre en forma de centro y con un efecto espectacular, Lavalleja encuentra las redes con un cabezazo en el primer palo de Gabriel Chaine que “peinó” el balón, éste tomo vuelo y se le clavó al segundo palo a Nieves que no pudo reaccionar, como tampoco el equipo entero no había reaccionado en todo el partido hasta ese momento. Era un 3-0 para Lavalleja que daba vuelta la serie y festejaba el resultado como que el partido ya estaba sentenciado y es que al ver este primer tiempo no se veía cómo Maldonado podría sacar adelante el trámite, y nos fuimos al descanso con ese marcador a pesar de que casi viene otro gol visitante en un tiro libre llovido de Jonathan Pérez que se fue apenas alto. Tres cero ganaba Lavalleja y había silencio en los jugadores de Maldonado que se retiraron al vestuario juntos, solo así se podía revertir, en equipo.

ES HORA DE JUGAR

Eso parece haber dicho Alcoba, el DT movió piezas y le dio ingreso a Agustín Giosa y Alfredo Dinelli, dos variantes que le darían al equipo otro aire y vaya si lo hizo, desde el minuto 1 Maldonado mostraba otra actitud y energía, era el momento de jugar. Entonces comenzaron a mover el balón, abrir la cancha y poner la dinámica característica que mostraron en toda la Copa hasta el momento, y como hace unos días en Minas empezaron a dominar toda la cancha, Lavalleja ya no la encontraba y replegaba líneas sobre el arco del portero Melgar, Dinelli en el medio distribuía y era la bujía por la que Maldonado empezaba a hilvanar cada ataque, se enciende Rodrigo Pérez y Leandro Dalmao, ambos empiezan a ser incontrolables y ahora Giosa acompaña arriba a Matías Tavares que estaba muy solo en el primer tiempo, empiezan a subir Pintos y Miraglía, todos metiendo y dando todo pero con clase, con calidad y velocidad, el fútbol de Maldonado llegó a la fiesta, tarde pero llegó y todo empezó a revertirse. Primero, un gol bien anulado por posición adelantada en un ataque de Dalmao que echó al medio la globa y entraban Tavares y el defensor Almeida, quien finalmente fue quien la introdujo en su propia portería, pero todo estaba anulado, era un aviso. Instantes después caería el primero, desborda Rodrigo Pérez por izquierda y llega a la línea de fondo para meter el centro rastrero que el “Chino” Dalmao conecta en el corazón del área para poner el primer gol de Maldonado que arrasaba en los primeros minutos del 2do Tiempo, la serie ahora estaba igualada.

En el minuto 13 del segundo tiempo se produjo un gol que va a quedar para la mejor historia de la selección de Maldonado, Dinelli abre la pelota a la derecha a la subida de Camilo Miraglia y el lateral derecho quedó mano a mano con Salvarrey, logra amagar primero y escapar de la marca después para poder tirarla al área donde se aprontaban los compañeros, pero ese centro tomó vuelo y la parábola iba rara, iba muy extraña y se fue cerrando, cerrando y se cerró tanto que se le metió en el segundo palo al portero Melgar y se convirtió en el segundo gol de Maldonado, para delirio de toda la tribuna blanca, para dar vuelta la serie y darle a Lavalleja un golpe directo en lo anímico. Fue un gol desmoralizante para los visitantes que no lo podían creer. Sabiendo que el viento ahora estaba a favor, Maldonado fue al frente con todo para buscar empatar el partido y si no fuera por Melgar lo hubiera logrado apenas reanudado el juego, pero no pudo ser, hasta que en el minuto 22 Matías Tavares toma la globa fuera del área y con espacio, el delantero no dudó y preparó el derechazo, desenvainó la bazooka y con un fuerte remate infló las redes cuando esa pelota entró en el ángulo derecho de Melgar que aunque se tiró no hizo más que hacer más lindo el gol. Premio al querer y no entregarse para Tavares que va a todas siempre, y lo festejaron todos, era el empate 3-3 y lo impensado era realidad. La efervescencia se palpaba en el aire, y hasta la luna creciente no quiso faltar a la fiesta mostrándose hermosa sobre el costado del Álvaro Pérez de un color dorado brillante, así como el pase de Dinelli para una corrida más de Dalmao por la izquierda. Corrían 27 minutos del 2do tiempo y todo se dio vuelta porque a esa pelota el “Chino” le dio destino de gol al driblear a Melgar y tocarla con derecha despacio. La globa fue dando saltitos para ir sin remedio al arco, tocó en el palo izquierdo y se acostó en las redes, y se desataba la locura total en la cancha, jugadores corriendo a todos lados, algunos se arrodillaban y otros se abrazaban, la tribuna era un mar de júbilo, se daba vuelta el resultado de forma espectacular. La noche nos deparaba un gol más, era de Lavalleja que igualaba el partido, pero no la serie con gol del delantero Samuel Gómez, que recién había ingresado al terreno de juego, si bien Chaine y Fernández son excelentes jugadores, Gómez nos deja la sensación de merecer la titularidad en este equipo.

MÉRITO PROPIO

Estaban 4-4 pero eso era negocio para Maldonado cuando restaban menos de 4 minutos para terminar el partido. Y a pesar de que Lavalleja insistió en achicar la diferencia en el global ya no quedó margen para más nada, el juez Jonathan Ramos, de buen arbitraje, señaló el final del partido y empezaron los festejos. Maldonado era el campeón del ESTE por mérito propio, por dar vuelta el resultado a base de fútbol y ser equipo cuando estaban contra las cuerdas, a no rendirse en este partido y tampoco rendirse en el partido de vuelta contra Cerro Largo que lo gana con un jugador de menos en el campo. Son campeones por la enorme diferencia física que mostraron en todos los partidos, a intentar siempre ir al frente y no meterse atrás a pesar de tener el resultado a su favor, son campeones porque tuvieron en las manos de Nieves muchas veces esa salvación que todo equipo campeón necesita tener, a que el DT Alcoba pudo hacer los cambios a tiempo cuando el equipo no pudo responder en la cancha, y vuelven a poner en lo más alto del ESTE a Maldonado Liga Mayor que ahora es la selección con más títulos de esta Confederación con 18 copas, por encima de Rocha y Cerro Largo con 17. Felicitaciones para todos los jugadores, para el cuerpo técnico y los dirigentes, para todo el pueblo futbolero de nuestra Liga que fin de semana tras fin de semana nos cruzamos en las canchas, cuando muchos piensan que acá no hay nivel y prefieren quedarse ver a los profesionales por TV, somos no muchos que seguimos yendo a ver el fútbol nuestro, el de nuestra Liga Mayor que hoy está de fiesta por esta merecida consagración, pero esto sigue, no termina acá porque ahora se viene una nueva instancia, se viene la Copa del Interior y hay que redoblar esfuerzos para ir a por todo. Sabemos que todos los jugadores y el cuerpo técnico están preparados para ese objetivo, y desde luego que seguiremos de cerca sus partidos una vez más, felicitaciones y a meterle que esto no terminó.

DETALLES

LIGA MAYOR DE MALDONADO 4

LAVALLEJA 4 (3-1)

Estadio Álvaro Pérez Árbitros de Pando, Soca y Tala Jonatan Ramos (Pando), Aldo Alonso (Soca), Verónica Gutiérrez (Pando). Cuarto Árbitro Sebastián Montenegro (Tala) LIGA MAYOR DE MALDONADO (4): Marcos Nieves, Camilo Miraglia, Sergio Montero, Bruno Pintos, Cristian Patrón (Alfredo Dinelli), Santiago Pérez, Rodrigo Pérez (Maximiliano Machado), Rodrigo Tabárez , Leandro Dalmao, Facundo Suarez (Agustín Giosa)(Gabriel Etchevarría), Matías Tavares (Braian Bouza). DT Gabriel Alcoba

LAVALLEJA (4): Valentín Melgar, Adolfo Liesegang (Sebastián Abreu), Mauricio Capricho, Gregorio Almeida, Marcelo Martínez (Osvaldo Vázquez), Jonathan Pérez, Brayan Velázquez (Samuel Gómez), Facundo Salvarrey (Martin Goñi), Emiliano Bonilla, Gabriel Chaine, Germán Fernández (Emanuel Hernández) DT: Pablo Almandos Goles 9 Jonathan Pérez, 18, 34 Gabriel Chaine, 80 Emiliano Bonilla (Lavalleja), 55, 73 Leandro Dalmao, 58 Camilo Miraglia, 68 Matías Tavares (Liga Mayor de Maldonado)

LOS PIBES TAMBIEN SON CAMPEONES

A primera hora y con las tribunas colmadas los pibes de Maldonado Liga Mayor dieron vuelta la final y ganaron 2-0 a su similar de Lavalleja para quedarse con la copa de Campeones del ESTE en su categoría, una obtención que fue muy festejada por los chicos y sus parientes que partido a partido siempre apoyaron al equipo a lo largo de toda la campaña, felicitaciones muchachos