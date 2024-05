Punta Ballena: propietarios podrán cercar el predio en caso de no obtener el permiso ambiental para llevar adelante el proyecto

En caso de no concederse el permiso ambiental correspondiente, los propietarios del predio austral de Punta Ballena podrán cercar el mismo y no permitir el ingreso de personas sin su consentimiento. El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, en declaraciones a la emisora Fm Gente 107.1 recordó que hay varios fallos contundentes de la justicia sobre la propiedad inmueble.

El jerarca sostuvo que se debe respetar el derecho de propiedad y que en caso de no concederse el permiso, la resolución del Ministerio de Ambiente podrá recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Amarilla valoró el procedimiento de audiencia pública celebrado el pasado lunes en el hotel del Club del Lago de Laguna del Sauce. Ahora, explicó, los técnicos del ministerio de Ambiente procederán a procesar y analizar los comentarios formulados durante la audiencia del pasado lunes.

El ministro Robert Bouvier, que participó de la audiencia, había adelantado el año pasado que eventualmente la decisión del ministerio a su cargo sobre el planteo de los propietarios del bien inmueble para construir veintinueve edificios será en diciembre de 2024. “Se han cumplido todas las etapas del proceso y después de analizar las 14 mil consideraciones que hubo hemos llegado a esta audiencia”, comentó Bouvier el pasado lunes.

El ministro agregó: “la ansiedad no es buena consejera en estos temas ambientales. Hay que ser prudentes, ser rigurosos. Tenemos un equipo técnico muy valioso, con mucha experiencia y se va a tomar su tiempo para analizar con seriedad los insumos que hemos obtenido en la puesta de manifiesto y en esta audiencia”. Agregó: “esto va a llevar tiempo”.

La audiencia

Unas trescientas personas se acercaron al Club del Lago para participar de la audiencia pública por el “Complejo Residencial Punta Ballena”, que se llevó a cabo este lunes y en la que, durante unas seis horas, diferentes interesados tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra. En primer lugar habló uno de los representantes del proyecto que fue abucheado varias veces desde el público. Acto seguido se presentaron varios alegatos en contra del mismo. Desde la Red Unión de la Costa están confiados en que lo expuesto en la audiencia ratifica que el proyecto es “inviable”.

En una entrevista brindada a la emisora local FM Gente, Marco Rocha, integrante de la Red sostuvo que los sorprendió que en la audiencia “los representantes del proyecto no aportaron más información de la que ya estaba en el informe”. “Por parte de la academia y de la sociedad civil en general se aportaron datos técnicos más que contundentes para nutrir al equipo técnico del Ministerio de Ambiente”, agregó. Sostuvo que el proyecto inmobiliario “es inadaptado al lugar” y “un disparate tal cual está planteado”. “Se trata de defender una postal icónica de nuestro país, que incluso es utilizada por el Ministerio de Turismo para vender al país al exterior como Uruguay natural”.