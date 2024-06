Bajo la premisa de que “cada gasto sea una inversión y repercuta en varios aspectos del desarrollo de la gente y el departamento, y que cada moneda se cuide como propia”, Rodrigo Blás encabezó la presentación del Instituto de Estudios, Aportes y Soluciones (IDEAS) que tuvo lugar el pasado lunes en las instalaciones de Enjoy Punta del Este. Diez comisiones trabajarán durante varios meses y el resultado se traducirá en el Programa de Gobierno para el Maldonado del futuro. Blás motivó a buscar la excelencia porque “Maldonado tiene y debe dar respuestas para todos”.

Los integrantes del directorio, presidido por el Arq. Fernando García Miranda, coordinadores e integrantes de las diez comisiones que conforman IDEAS, así como representantes de todas las agrupaciones y listas que impulsan la candidatura de Rodrigo Blás, se dieron cita en el salón Río de Janeiro del complejo hotelero para el inicio formal de las actividades del instituto en esta nueva etapa.

Durante la presentación, se confirmó que ya son más de 450 personas que en la etapa previa se inscribieron para conformar los diez grupos de trabajo del instituto que comenzará sus reuniones el 2 de julio.

El directorio de IDEAS estará integrado por el Arq. Fernando García Miranda, el Dr. Álvaro Villegas Figueredo, el Cr. Enrique Baeza, la Dra. Yessica Paz, Atilio Garrido, el Lic. Leandro Scasso, la Esc. Magdalena Zumarán, el Dr. Carlos Tarabochia, la Dra. Ana Medina, el Dr. Med. Vet. Javier Falco y Hernán Ciganda.

Excelencia y ahorro

Rodrigo Blás destacó y agradeció a quienes trabajarán durante los próximos meses en un proyecto de Maldonado hacia el futuro y que identificarán los desafíos y buscarán las mejores soluciones a través del aporte de los técnicos, profesionales y de preocuparse y ocuparse por respuestas acordes.

“Esto de hoy no es un acto político, no es propaganda electoral”, puntualizó Blás.

“No venimos a elaborar títulos ni spots para la campaña electoral, no venimos a generar desde acá elementos que suenen bonito sin que tengan un sustento, una razón y, sobre todo, que tengan un cómo se van a realizar”, afirmó.

Rodrigo Blás también hizo una solicitud a sus equipos: el “desde donde se hacen las cosas” muchas veces se transforma en la diferencia, explicó. Por eso, además de trabajar y aportar desde el conocimiento y experiencia de cada integrante del instituto, Blás pidió que “todo lo que de aquí surja debe nacer desde la búsqueda de la excelencia, desde el mayor ahorro al bolsillo del contribuyente, desde el convencimiento, pero, sobre todo, se debe hacer desde el amor a nuestra tierra y a nuestra gente”.

Blás recordó que “nadie puede, desde la política o del puesto al que se accede, generar caminos para todos si no se construyen entre todos” y enfatizó en que el desarrollo integral de la persona es la vía para mejorar la vida de cada uno de nuestros habitantes”.

Además, sostuvo que “nadie puede gobernar un territorio que no conoce ni gobernar a gente que no conoce; nadie puede gobernar desde la soberbia o simplemente desde la experiencia. Se debe gobernar desde el llano, desde la consulta y la mente abierta, las orejas grandes y la boca muy precisa a la hora de indicar hacia dónde ir y hacia donde no ir”.

Las comisiones de IDEAS y el producto de su trabajo reflejarán, asimismo, el estilo y forma de entender la política de Rodrigo Blás y generarán los cimientos firmes para las acciones a concretar al frente del gobierno de Maldonado, se explicó durante la presentación.

IDEAS está conformado por:

*Directores

Presidente: Arq. Fernando García Miranda

Dr. Álvaro Villegas Figueredo

Cr. Enrique Baeza

Dra. Yessica Paz

Atilio Garrido

Lic. Leandro Scasso

Esc. Magdalena Zumarán

Dr. Carlos Tarabochia

Dra. Ana Medina

Dr. Med. Vet. Javier Falco

Hernán Ciganda

*Coordinadores de Comisiones

-Cultura y Educación

Dr. Mario Scasso

Nicolás Moreno

Florencia Capdepon

-Seguridad, Desarrollo Social y Trabajo

Esc. Magdalena Zumarán

Eduardo Costa

Dr. Walter Camejo

Lic. Laura Furest

Dra. Nicole Correa

-Tránsito y Transporte

Hernán Ciganda

Héctor Díaz

Ricardo Silvera

-Gobierno, Gestión y Adecuación Normativa

Dr. Álvaro Villegas Figueredo

Lic. Leandro Scasso

Dra. Alejandra Scasso

Dra. Yessica Paz

Dr. Pablo Chalar

Cra. Natalia Freire

-Salud, Salud Mental, Adicciones, Equidad y Género

Dra. Ana Medina

Dr. Carlos Tarabochia

Dr. Alfonso López

Dr. Aldo Pugliese

Dr. Álvaro Medeiros

José Izmendi

-Bienestar Animal

Virginia Santos

Silvana Carrasco

Sandra Carabetta

Wilton Silva

-Turismo

Luis Borsari

Héctor Araujo

Pablo Lamaison

Psic. Gustavo Pereira

Marta Torres

-Deporte y Juventud

Atilio Garrido

Enrique Bello

Darwin Correa

Juan Ricardo Cajiga

José María Mafio

Esc. Agustín Rodríguez Ortiz

Dra. Micaela Faguaga

-Desarrollo Productivo

Dr. Med. Vet. Javier Falco

Winston Guerra

Jimena Baldomir

-Vivienda, Asentamientos, Urbanismo, Medio Ambiente

Alejandro Lussich

Pablo Núñez

Arq. Fernando García Miranda

Alejandro Cubas

Arq. Martín Rodríguez