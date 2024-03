Una noche dolorosa para Maldonado Liga Mayor

Rodrigo “Chino” Fernández

Darle una explicación a lo que se pudo ver en el primer tiempo es intentar darle sentido a que el equipo de Maldonado Liga Mayor fue ampliamente superado en todo el terreno de juego. Para este partido Gabriel Alcoba decidió darle ingreso desde el vamos a Alfredo Dinelli junto a Santiago Pérez en el medio campo haciendo que Rodrigo Tábarez juegue más a la derecha, suponiendo así tener más contención, pero no ocurrió. El plan del locatario era presionar la salida de Maldonado, a cada salida e intento de hilvanar por abajo las jugadas, los delanteros y volantes estaban muy activos presionando arriba, y no dejaban salir al visitante. En el minuto 8 se abre el marcador, el formidable Walter Domínguez lo tuvo dentro del área, pero Nieves pudo contener su remate que salió rebotado y fue Ángel Fernández quien conectó la guinda con la cabeza para poner el 1-0, en la primera llegada a fondo del locatario.

A los 25 minutos cae el 2do gol cuando el propio Ángel Fernández logra anotar tras ganarle un balón en lo alto a Camilo Miraglia, la pelota le quedó al N°7 para que tire desde afuera del área un remate que parecía no tener muchas pretensiones, pero Nieves no pudo contener el balón que se le fue por debajo entrando al arco y marcando el 2-0, Maldonado no se recuperaría de ese momento.

CAEN DOS GOLES SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO

El equipo estaba totalmente desconectado, no salía nada y no hubo ninguna reacción ante lo que estaba pasando, sobre el final del primer tiempo caen dos goles más para el locatario, el 3er gol viene gracias a una genialidad de Claudio Lemos con un centro de rabona que cae en el 2do palo para que cabeceé el defensa Bernardo Martínez para lograr el 3-0. Pero eso no era todo porque ocurrió lo impensable cuando aparece el goleador Walter Domínguez dentro del área para sacar un latigazo que infló las redes del visitante que no mostraba resistencia. Sin embargo en el minuto final tenemos una trepada de Miraglia a fondo, el lateral pateó pero el portero Flores evitó el descuento. Terminó el primer tiempo con un impresionante 4-0, ni el más optimista hincha de Soriano, ni el más pesimista de los simpatizantes de Maldonado podría haber imaginado un escenario semejante al cabo de los primeros 45 minutos.

SIN REACCIONES

En el segundo tiempo Maldonado salió con algunas variantes buscando reaccionar a un trámite totalmente desfavorable, llegando Facundo Suárez, Cristian Patrón y Maximiliano Machado a la cancha y si bien tuvo más posesión y se adelantó en el campo de juego, no tuvieron la profundidad necesaria para poder inquietar a la defensa de Soriano que se mostraba firme y con seguridad. En la única aproximación del visitante Matías Tavares anotó tras un remate de Dinelli que el portero Flores atajó, pero el delantero estaba en offside, todo seguía igual. El contragolpe era la estrategia ahora de Soriano, ya lo habíamos destacado pero tenemos que hacer un destaque especial para Walter Domínguez que fue realmente un azote a la defensa de Maldonado, y el ingreso de Said Tabárez le dio un socio que significaba más peligro sobre el arco de Nieves. Ingresaba Giosa dándole más peso al ataque del visitante, en una de las llegadas de Maldonado el delantero Giosa giró en el área y sacó un fuerte remate cruzado que pasó muy cerca del palo derecho de Soriano, de haber caído un gol visitante quedaban 20 minutos para ir a buscar otro pero no ocurrió así. Esa llegada hizo despertar al locatario que conectó un contragolpe mortal al minuto 27, Said Tabarez aprovecha el adelantamiento de la defensa Blanca para mandarse una corrida enorme que le dio la oportunidad de quedar mano a mano con Nieves, su magnífica definición cruzada puso la lotería. Era el 5-0 que le daba una bofetada enorme a la historia de nuestra selección pero aún quedaba más.

MEDIA DOCENA QUE DUELE

Y lo peor ocurre, Maldonado ya no daba pie en el partido y estaba al borde del knock out como cuando ya no hay cómo levantar los brazos para evitar el golpe, y el golpe llegó con otro gol de Bernardo Martínez tras un rebote que nuevamente le cae a un jugador de Soriano para colocar el 6to gol de los locatarios en el minuto 82, los mercedarios se floreaban en el Juan Antonio Lavalleja de la ciudad de Dolores, una noche inolvidable.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Quiero terminar esta crónica con un mensaje claro ya que considero que no todo está perdido, sé perfectamente que no será nada sencillo y que las chances son escasas porque de ganar se necesitan 6 goles para empatar la serie y pienso que si fue posible que ellos lo logren ¿por qué no lo pueden hacer los nuestros? Tengo fe que Maldonado va a salir a proponer, va a salir en el minuto 1 a tratar de hacerse con el balón y ser quien dicte las jugadas predominantes y tiene que ser efectivo, hay muy buenos jugadores. Maldonado tiene el plantel necesario para esta tarea, ya ha demostrado que cuando está en desventaja ha reaccionado a tiempo para dar siempre algo más, para dar vuelta partidos, para remontar una tanda de penales, para pelear cada pelota como si fuera la última, pero también para encontrar con técnica y talento los espacios para meterse en el área con pelota dominada, para atajar manos a manos y quedarse con la guinda cuando el rival quería festejar ya su gol, para sacarla en la línea, para darle el pase al compañero en el momento justo, son los campeones del ESTE y pase lo que pase en el partido de vuelta han entrado en la Historia por mérito propio, por todo lo expuesto hay que ir esa noche con la fe de siempre, porque Maldonado va a salir a revertir una serie más.

Fuerza muchachos!

Foto: Maldonado Liga Mayor